Pogačice sa šunkom i sirom za 15 minuta, ponekad je najjednostavnije u stvari i najbolje

Idealne su za doručak, večeru, užinu ili uz druženje. Pogačice sa šunkom i sirom su potvrda da su nekad jednostavne stvari i najbolje.

Najjednostavnije stvari su ponekad i najbolje. Dokaz za to su ovi ukusne pogačice sa šunkom i sirom.

Potrebno vam je samo nekoliko osnovnih sastojaka i vrlo malo vremena za njihovu pripremu, a rezultat su mekani i mirisni zalogaji koji će začas nestati sa vašeg tanjira. Idealne su za doručak, večeru, kao slana užina uz film ili kao deo obroka za druženje sa prijateljima.

Da pripremite ove ukusne pogačice sa šunkom i sirom biće vam potrebno samo 5 minuta, a peku se 10 minuta, što znači da su gotove za ukupno 15 minuta.

Recept je veoma jednostavan i pogodan za početnike u kuhinji. Od navedene količine sastojaka dobićete približno 30 pogačica.

Sastojci

glatko brašno

prašak za pecivo

puter

krem sir

so

seckana šunka

Priprema

U činiji pomešajte brašno sa praškom za pecivo i solju. Dodajte puter isečen na kockice i prstima ga utrljajte u brašno dok ne dobijete mrvičastu smesu.

Dodajte krem sir i ručno umesite testo. Na kraju umešajte seckanu šunku. Dobijeno testo ostavite u frižideru oko deset minuta da se odmori.

Razvaljajte testo na pobrašnjenoj površini i isecite željene oblike kalupom ili čašom. Pogačice stavite na pleh obložen papirom za pečenje.

Pecite u zagrejanoj rerni na 220 °C oko 10 minuta, ili dok ne dobiju lepu zlatnu boju.

Saveti i varijacije

Ove pogačice sa šunkom i sirom su odlične same po sebi. Ali možete ih poslužiti i sa sosom od pavlake i vlašca, ajvarom ili nekim drugim omiljenim umakom.

Ako želite hrskavije krekere umesto mekih pogačica, razvaljajte testo tanje i izbockajte ga viljuškom pre pečenja.

Pratite Krstaricu na www.krstarica.com