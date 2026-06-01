Rupičasta pita sa sirom, jeste klasična, ali je fantastična!

Rupičasta pita sa sirom, fantastičnog ukusa idealna je za doručak ili večeru. Neki tvrde da je bolja od gibanice.

Ako postoji pita koja svaki put uspe i jednako je ukusna sveža, sledećeg dana ili nakon zamrzavanja – onda je to rupičasta pita sa sirom.

Ovaj praktični recept osvojio je ljubitelje domaćih pita zahvaljujući jednostavnoj pripremi, prozračnoj teksturi i hrskavoj kori. Ako želite da brzo i jednostavno napravite pitu koja osvoji sve – spoljna korica hrskava, unutra sočna i sirasta – ova rupičasta pita sa sirom i gotovim korama je pun pogodak.

Rupičasta pita je idealna za doručak, putovanje, druženje ili pripremu unapred, a po želji, u fil možete dodati svež spanać. Male „rupice“ koje se formiraju tokom pečenja daju joj poseban šarm, zbog čega ostaje lagana i sočna.

Sastojci:

Za pitu:

500 g srednje debljine kore (16–18 kora)

Za fil:

600 g mladog sira

5 jaja

3 pune kašike pavlake

1 puna kašika masti (ili 100 ml ulja)

1 kašičica soli

Dodatno:

100 ml ulja

200 ml mineralne vode

Priprema:

Odvojite belanca od žumanaca. Umutite belanca sa solju dok se ne formiraju čvrsti vrhovi, zatim dodajte žumanca, sir, pavlaku i mast (ili ulje). Ukratko mešajte dok se sastojci ne sjedine.

Pomešajte ulje i mineralnu vodu u šolji.

Stavite jednu koru na radnu površinu. Poprskajte je mešavinom ulja i mineralne vode i preklopite je na dve trećine.

Dodajte fil od sira i pažljivo urolajte koru bez pritiskanja.

Presavijte urolanu koru u oblik puža, podvucite kraj ispod i stavite pitu na pleh obložen papirom za pečenje. Preostale kore pripremite na isti način. Nemojte ih previše čvrsto pritiskati ili stavljati preblizu jedno drugom jer će se dodatno proširiti tokom pečenja.

Vodite računa da ravnomerno rasporedite fil – za svaku koru će biti potrebno otprilike 3 do 4 kašike fila.

U posudu sa preostalim filom dodajte nekoliko kašika ulja, promešajte i premažite svaku pitu četkicom. Po želji pospite semenkama ili krupnom morskom solju.

Pecite u zagrejanoj rerni na 180 °C, sa ventilatorom, oko 30 minuta ili dok pita ne porumeni.

Poslužite toplo sa jogurtom ili kiselim mlekom.

Prijatno!

