Domaća čorba sa zeljem koja osvaja već na prvi zalogaj – brza, zdrava a prste da poližeš!

Ono što ovaj recept izdvaja od ostalih je krajnje jednostavna priprema, a rezultat je ništa manje dobar!

Ova jednostavna i ukusna čorba sa svežim zeljem kao glavnim sastojkom će vas sigurno osvežiti i okrepiti nakon napornog dana.

Priprema je krajnje jednostavna!

Sastojci:

– sveže zelje 2 veze

– mladi crni luk 1 veza

– ulje pola šolje

– suvi biljni začin po potrebi

– jedna kokošja kocka za supu

– so po ukusu

– biber po ukusu

– brašno 1 kašika

– pavlaka za kuvanje 100 ml

– kisela pavlaka 1 kašika

– vinsko sirće po ukusu

Na ulju propržite sitno seckani crni luk zajedno sa perima, pa dodajte brašno. Kad se uprži, dolijte vodu, ubacite kocku za supu i začine. U spremljenu tečnost dodajte seckane listove zelja, a na kraju sipajte neutralnu pavlaku i vinsko sirće. Služite s kiselom pavlakom.

Prijatno i javite nam kako vam se dopao recept!

