Najbolja domaća čorba sa zeljem – brzo se sprema, zdrava a ukus je prste da poližeš

Brzo se sprema, a veoma je zdrava i ukusna.
Ova jednostavna i ukusna čorba sa svežim zeljem kao glavnim sastojkom će vas sigurno osvežiti i okrepiti nakon napornog dana.
Priprema je krajnje jednostavna i sve brzo ide.
Sastojci:
– sveže zelje 2 veze
– mladi crni luk 1 veza
– ulje pola šolje
– suvi biljni začin po potrebi
– jedna kokošja kocka za supu
– so po ukusu
– biber po ukusu
– brašno 1 kašika
– pavlaka za kuvanje 100 ml
– kisela pavlaka 1 kašika
– vinsko sirće po ukusu
Na ulju propržite sitno seckani crni luk zajedno sa perima, pa dodajte brašno. Kad se uprži, dolijte vodu, ubacite kocku za supu i začine. U spremljenu tečnost dodajte seckane listove zelja, a na kraju sipajte neutralnu pavlaku i vinsko sirće. Služite s kiselom pavlakom.
Prijatno i javite nam kako vam se dopao recept!
