Nećete verovati da možete da ih napravite za samo 10 minuta: Meki, posni uštipci od 3 sastojka

Isprobajte recept – garantujemo da ćete želeti da ponovite.

Tražite brz, ukusan i posni doručak? Ili brzu večeru i ukus koji će vas vratiti u detinjstvo. Ovi posni uštipci spremni za 10 minuta su rešenje koje će vas osvojiti.

Zaista, potrebno vam je samo par sastojaka i mali napor da dobijete mekane, mirisne i hrskave uštipke.

Sastojci:

20 grama kvasca

250-300 ml mlake vode

400 grama brašna

Kako napraviti ove čarobne posne uštipke

Aktivirajte kvasac: U činiji izgnječite 20 g svežeg kvasca i pomešajte sa 250–300 ml mlake vode. Dodajte malu kašičicu šećera pa sačekajte da se kvasac zapeni i postane aktivan.

Zamesite testo: Kad kvasac radi svoj posao, postepeno dodajte 400 g brašna, malo soli, i mesite varjačom dok ne dobijete glatku smesu. Nemojte previše mesiti – dovoljno je da se sjedini.

Oblikovanje i prženje: U zagrejano ulje vadite kašikom male porcije testa (uštipke) i pržite ih na umerenoj temperaturi dok ne porumene sa obe strane.

Upijanje ulja: Gotove uštipke vadite na papirni ubrus – to će ukloniti višak masnoće i učiniti ih lakšim za jelo.

Serviranje: Možete ih jesti tople – najbolje su tada – ali su ukusni i kada se malo ohlade. Poslužite sa džemom, medom, šećerom u prahu ili slanim namazom, zavisno od ukusa.

Saveti za bolji rezultat

Temperatura ulja je ključna: Ako je ulje previše vruće, uštipci će se brzo zapeći spolja, a ostati sirovi iznutra. Idealno je srednje zagrejano ulje.

Ako je ulje previše vruće, uštipci će se brzo zapeći spolja, a ostati sirovi iznutra. Idealno je srednje zagrejano ulje. Ne pretrpavajte tiganj: Pravite uštipke jednu po jednu kašiku smese – to omogućava ravnomerno prženje i bolji izgled.

Varijante nadeva: Iako su posni, ovi uštipci se sjajno slažu sa raznim dodacima – od slatkih do slanih. Dodajte voće, džem, posni sirni namaz… mogućnosti su brojne.

Ovi posni uštipci spremni za 10 minuta nisu samo trik za brzi doručak ili večeru – to je mali ritual, trenutak domaće udobnosti koji možete prirediti sebi ili porodici kad poželite nešto toplo i nostalgično. Isprobajte recept – garantujemo da ćete želeti da ponovite.

Pratite Krstaricu na www.krstarica.com