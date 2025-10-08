Ovaj omlet pravi se za minut, a ne trebaju vam ni tiganj ni šporet (video)

Da li ste nekada želeli da pojedete pravi, kremasti omlet ali niste imali šporet? Ako je odgovor da, predstavljamo vam viralni recept za omlet koji ne zahteva ni tiganj ni šporet, brzo se sprema i prilagodljiv je sastojcima koje imate pri ruci.

Reč je o omletu napravljenom direktno u posudi u mikrotalasnoj pećnici, što štedi vreme i posuđe pa je metoda idealna za zauzeta jutra, putovanja ili male kuhinje gdje nema puno opreme.

Tipičan postupak pripreme

Ovaj viralni recept zahteva samo tri sastojka: jedno jaje, jednu kašiku majoneza i malo masti po vašem izboru, kao što je puter. Jednostavno umutite sastojke dok smesa ne postane glatka i bez grudvica. Zatim je prebacite u malu keramičku posudu (ramekin) ili drugu posudu pogodnu za mikrotalasnu. Pecite 30 do 40 sekundi i vaš doručak je spreman.

Iskrena recenzija

Autorka priznaje da nikada ranije nije zagrevala jaja u mikrotalasnoj, niti im dodavala majonez. Nakon 40 sekundi, smesa je i dalje bila malo tečna, pa ju je vratila u mikrotalasnu na još 15 sekundi. Na kraju je posula omlet parmezanom i sušenim origanom za dodatni ukus i boju.

Prvo što ju je impresioniralo bila je tekstura – omlet je bio neverovatno pahuljast i prozračan, za razliku od drugih jela za mikrotalasnu koja često završe žilava i gumena.

Što se tiče ukusa, majonez je jajima dao blagu kiselost i slanost. Iako se brinula da će biti bljutavo bez dodatnih začina, sa sirom nije bilo potrebno više soli. Jedina preporuka je malo sveže mlevenog crnog bibera, ali to je stvar ličnog ukusa.

@bellyfull.net I cannot believe how good this microwave omelet is! Never doubt Michelin-star chef José Andrés ✅ – 1 egg, 2 tablespoons mayo, pinch of salt, parmesan, chives, pepper * 8 ounce ramekin or similar, brushed with olive oil. Microwave on high for 50 to 60 seconds. (If you use a smaller ramekin/dish, it could take longer to cook.) ♬ original sound – amy@bellyfull.net – amy@bellyfull.net

Saveti za savršen omlet

Iako je ukusan sam po sebi, ovaj omlet je savršena osnova za eksperimentisanje. Slobodno dodajte sastojke koje obično stavljate u omlet, kao što su povrće, šunka ili seckani pomfrit za hrskavost.

Zbog svog oblika, idealan je i za sendvič za doručak. Samo ga stavite u đevrek sa vašim omiljenim namazom ili prelivom i dobićete savršen obrok za poneti.

Za još bogatiji ukus bez dodavanja novih sastojaka, isprobajte aromatizovani majonez, poput onog sa dižon senfom, koji će dodatno obogatiti jelo.

