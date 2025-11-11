Ove preukusne prženice bez jaja godinama su hit u svetu – tajna je posebnom začinu!

Prežnice bez jaja su sjajan recept koji garantuje dobro poznati ukus prženica, ali bez teških dodataka poput šećera

Prženice ili pohovani hleb omiljen je doručak mnogih, a na internetu se nedavno pojavio jedan odličan recept koji garantuje dobro poznati ukus prženica, ali bez jaja i šećera.

Recept je podelila popularna blogerica Yumna i vrlo brzo je zaludeo internet. Ovaj jednostavni recept jedan je od top TikTok trendova na temu hrane i milioni su znatiželjno pogledali kako se prave klasične prženice bez imalo jaja.

@feelgoodfoodie Have you tried the viral milk toast? It’s basically French toast with no eggs or sugar but somehow my kids absolutely loved it! ☺️🥛🍞 #milktoast IB: @Stefani Horison ♬ original sound – Feel Good Foodie

Recept je jednostavan:

U tiganju na srednjoj vatri rastopite malo maslaca, zatim dodajte dve kriške hleba i sipajte mleko u tiganj. Pospite s malo cimeta i pecite kriške hleba dok ne porumene s obe strane i dok mleko ne ispari.

Krajnji rezultat izgleda kao klasičan pohovani hleb, ali uz puno manje muke i zaprljanog posuđa.

Kako se kaže u videu, uz malo strpljenja, vaš pohovani hleb s vremenom će lepo očvrsnuti i postati fino hrskav.

Kao i klasične prženice sa jajima, i ove po želji možete praviti slatke i slane (nemojte tada dodavati cimet) i jesti ih u kombinaciji sa sirom, pavlakom, šunkom ili medom, džemom ili voćem.

