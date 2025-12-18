Prava domaća proja: Recept kojem Srbi nema šanse da odole

Da li želite da osetite ukus detinjstva? Prava domaća proja se pravi lako, a miris okuplja porodicu. Otkrijte tajnu hrskave korice i isprobajte ovaj recept odmah!

Svi pamtimo onaj trenutak kada baka izvadi tepsiju iz rerne, a miris pečene proje ispuni celu kuću. Taj osećaj sigurnosti i topline nije nestao – on se krije u jednostavnim stvarima, a prava domaća proja nas podseća na to.

Ako mislite da je za savršen ukus proje potrebno kulinarsko umeće vrhunskog šefa, varate se. Tajna se ne krije u komplikovanim tehnikama, već u balansu sastojaka i ljubavi prema tradiciji. Zaboravite na suvu i bezukusnu proju koje ste možda probali ranije. Ovaj recept vam donosi onu sočnu, mirisnu magiju kakvu Srbi obožavaju i kojoj niko ne može da odoli.

Šta čini da prava domaća proja bude neodoljiva?

Osnova svakog dobrog testa leži u kvalitetnim namirnicama. Za ovaj klasik, ne treba ti mnogo, ali je važno da ono što koristite bude ‘od srca’. Mnogi greše jer preteruju sa belim brašnom, ubijajući tako onu rustičnu teksturu.

Za pripremu vam je potrebno:

3 krupnija jaja (domaća su uvek bolji izbor)

3 šolje kukuruznog brašna (ne griza, već finog brašna)

1 šolja pšeničnog brašna (da poveže smesu)

1 šolja ulja (suncokretovo je standard)

1 šolja kisele vode (za vazdušastost)

1 šolja jogurta (za sočnost)

1 kesica praška za pecivo

300-400g masnijeg sira (stariji sir daje bolji šmek)

Soli po ukusu (oprezno ako je sir slan)

Korak po korak do savršenog zalogaja

Priprema je brza, pa rernu odmah uključi na 200 stepeni. Dok se rerna greje, vaša prava domaća proja će već biti spremna za pečenje.

U dubljoj posudi penasto umuti jaja. Nije potreban mikser, obična žica će sasvim dobro uraditi posao. Dodajte ulje, jogurt i kiselu vodu, pa sve lepo sjedinite. U drugoj posudi pomešajte obe vrste brašna sa praškom za pecivo. Suve sastojke postepeno dodajte u tečne, mešajući dok ne dobijete homogenu smesu bez grudvica. Na kraju, rukama izmrvite sir direktno u testo i lagano promešajte kašikom.

Pleh podmažite sa malo ulja ili masti i pospite brašnom da se proja ne zalepi. Izlijte smesu i stavite u zagrejanu rernu. Pecite oko 30 do 40 minuta. Znaćete da je gotova kada dobije onu prepoznatljivu zlatno-smeđu boju, a kuhinjom zavlada miris kojem je nemoguće odoleti.

Mala tajna velikih majstora

Želite da vaša prava domaća proja bude još bolja? Evo trika: pre pečenja, po vrhu možete posuti malo susama ili dodati kockice slanine ako želite jači, dimljeni ukus. Takođe, ključno je da proju ne sečete vrelu. Pustite je da „odmori“ desetak minuta pokrivena pamučnom krpom. To će joj pomoći da zadrži vlagu i ostane mekana i sutradan.

Servirajte je uz kiselo mleko, ajvar ili jednostavno samu – uživanje je zagarantovano.

