Vlaške bake ovako prave proju: Ne ide ni jogurt ni mleko, a ne kruni se i ostaje sveža danima

Vlaška proja koja se ne kruni: Zaboravite na jogurt i mleko, tajna baka iz istočne Srbije je u vrelini vode koja čuva svežinu i do tri dana.

Zaboravite na moderne projice koje više liče na gumene mafine nego na pravi domaći hleb. Prava vlaška proja ne poznaje jogurt, mleko, pa čak ni prašak za pecivo, a ipak uspeva da ostane mekana, sočna i da se ne kruni po stolu čim je dotaknete nožem.

Vlaške bake ne troše pare na skupe dodatke. Njihova proja ostaje mekana danima jer znaju tačan trenutak kada se brašno popari vrelom vodom.

Tajna je u poparivanju brašna vrelom vodom

Glavni razlog zašto se moderna proja mrvi i suši već nakon par sati jeste način na koji se vezuje testo.

Dok mi danas mahom mutimo hladne sastojke, vlaške domaćice ne troše resurse na hemiju, već brašno „prevare“ vrelinom kako bi zadržalo vlagu i sutradan.

Kada se krupno mleveno kukuruzno brašno prelije ključalom vodom, skrob se trenutno pretvara u prirodni „lepak“ koji drži hleb na okupu bez potrebe za pšeničnim brašnom ili jajima.

Ovaj postupak je ključan jer vlaška proja zahvaljujući njemu zadržava vlagu unutar same strukture zrna.

Umesto da voda ispari tokom pečenja, ona ostaje zarobljena u smesi, što garantuje da će vaša proja biti mekana i trećeg dana, bez onog neprijatnog osećaja suvoće u grlu.

Sastojci koji mirišu na tradiciju

Ono što oduševljava kod ovog recepta je njegova „sirotinjska“ jednostavnost – verovatno sve sastojke već imate u špajzu, a rezultat je kraljevski obrok. Za pravu vlašku recepturu pripremite:

500 g kukuruznog brašna (isključivo žuto, krupnije mleveno, nikako palenta)

(isključivo žuto, krupnije mleveno, nikako palenta) 400–500 ml ključale vode (količina zavisi od vlažnosti brašna)

(količina zavisi od vlažnosti brašna) 1 kašičica soli

2 pune kašike domaće svinjske masti (ili 100 ml ulja za posnu verziju)

Važno je naglasiti: ovde nema mesta za prašak za pecivo ili sodu bikarbonu.

Prava proja raste od sopstvene toplote i vlage, a ne od hemijskih podizača koji često kvare autentičan ukus kukuruza.

Postupak pripreme i trik sa vrelim plehom

U dublju posudu sipajte brašno i so, a zatim polako dolivajte proključalu vodu neprestano mešajući drvenom varjačom.

Smesa treba da bude gusta, ali maziva.

Dok se testo „odmara“ desetak minuta, uradite ključnu stvar: stavite praznu tepsiju u rernu zagrejanu na 220°C sa kašikom masti.

Tepsija mora da bude toliko vruća da mast procvrči onog trenutka kada u nju sipate smesu.

Taj zvuk je garancija da će se donja kora odmah zatvoriti i postati savršeno reš i hrskava, dok će unutrašnjost ostati mekana.

Vlaška proja se peče dok ne dobije tamnu, zlatnu boju, obično oko 40 minuta.

Kako se služi i čuva vlaška proja

Čim je izvadite iz rerne, proju poprskajte sa par kapi hladne vode i odmah je umotajte u deblju pamučnu krpu.

Nemojte je seći dok je vrela; pustite je da „odahne“ barem 15 minuta kako bi se vlaga stabilizovala.

Ovako spremljena proja može da stoji i tri dana, a biće podjednako dobra uz komad starog sira, činiju kiselog kupusa ili šolju domaćeg kiselog mleka.

Želite li da probate nešto drugačije?

Sledeći put u smesu dodajte šaku iseckanog sremuša ili koprive – to je jedina varijacija koju bi vam bake iz istočne Srbije oprostile.

Zašto ne smem da koristim palentu?

Palenta je termički već poluobrađena i previše fina. Za teksturu koja se ne kruni neophodno je pravo kukuruzno brašno koje ima snagu da upije vrelu vodu i zadrži čvrstinu.

Šta ako nemam domaću mast?

Možete koristiti ulje, ali mast je ta koja proji daje onaj prepoznatljiv miris starinske kuhinje i dodatno pomaže da hleb ostane svež danima.

Da li proja sme da bude tanka?

Da, autentična proja je obično visine oko 2-3 centimetra. Tako se najbolje postiže balans između hrskave kore i sočne sredine.

