Krompir salata koja je savršena za slavsku trpezu: Jedan sastojak je čini potpuno drugačijom

Posna krompir salata za pamćenje! Tajna je u jednom sastojku- daje slatkast ukus i čini je savršenom za svaku slavsku trpezu.

Klasična krompir salata odlazi u zaborav – uz crveni luk postaje slađa, posebnija i savršena za posnu trpezu!

Na području u kom živimo ručak bez krompira nije kompletan, pa ga domaćice spremaju na više načina. Kuvan, pire krompir, zapečeni, kao prilog ili glavno jelo, kako god ga spremili svi će ga obožavati.

U skladu sa tim, ni salata, ni slavska trpeza, posebno ne ona posna ne mogu da prođu bez krompira.

Zato smo za vas pripremili recept za posnu krompir salatu, kojoj jedan sastojak daje poseban ukus. Većina domaćica upotrebljava crni luk, ali crveni je, zbog svog slatkastog ukusa, mnogo bolji izbor za ovu salatu.

Sastojci:

1 kg krompira

2 glavice crvenog luka

3 čena belog luka

50 ml ulja

3-4 kašike vinskog ili alkoholnog sirćeta

1 kašika svežeg peršuna

so, biber

Priprema:

Krompir operite, stavite u šerpu, pa nalijte vodom da ogrezne i dodajte pola kašike soli. Ostavite da se kuva oko 20 minuta.

Proverite viljuškom da li je gotov, a onda ga procedite od vode i ostavite da se ohladi. Krompir oljuštite i isecite na krupne kocke. Crveni luk isecite na rebarca, a beli na kockice.

Sve sastojke izmešajte, vodeći računa da ne preterate i da se krompir ne raspadne. Začinite solju i biberom po ukusu.

Salatu ukrasite peršunovim lišćem.

Uz koja posna jela je ova salata nezamenjiva?

Krompir salata je stub svake posne slave, a njena prednost je što se odlično slaže s većinom jela. Zbog kiselosti sirćeta i slatkastog crvenog luka, idealno je sredstvo za „čišćenje nepca“ između zalogaja.

Najbolje ide uz pečenu ribu (šaran, pastrmka ili oslić), ali je nezamenjiva i uz posne sarme i posne pljeskavice od povrća. Njena neutralnost naglašava ukus ribe.

Obavezno je pripremite dan ranije! Kada odstoji preko noći, luk omekša i sirće prožme krompir, dajući salati pun i zaokružen ukus. Čuvajte je u zatvorenoj posudi u frižideru.

Krompir salata je dokaz da najveće promene često dolaze iz najmanjih detalja. Zamenom crnog luka crvenim, dobili ste jelo koje nije samo posno i prikladno za slavsku trpezu, već ima suptilan, slatkast ukus koji se savršeno slaže sa svakim zalogajem.

Sledeći put kada budete spremali slavu ili jednostavno porodični ručak, setite se ove male promene. Vaši gosti će biti oduševljeni, a vi ćete u svoju kuhinju uneti novu, omiljenu tradiciju.

