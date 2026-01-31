3 nepravedno zapostavljene poslastice, obožavala ih je cela Juga a danas ih niko ne pravi

Tri nepravedno zapostavljene poslastice iz domaće kuhinje vraćaju miris detinjstva – ove recepte su nekad znale sve domaćice, a deca obožavala.
Tri slatkiša koja je volela cela Juga – svaka domaćica ih je znala, a deca su se otimala oko poslednjeg zalogaja. Pravljeni bez žurbe, sa ljubavlju i mirisom doma, ovi recepti vraćaju duh detinjstva i toplinu nekih lepših vremena.
Danas, kada se recepti sve češće traže na internetu, a kolači kupuju gotovi, ove zapostavljene poslastice podsećaju nas na vreme kada se miris vanile, oraha i domaćeg pekmeza širio iz kuhinje, a svaki zalogaj nosio priču. Vreme je da ih vratimo na sto – ne samo zbog ukusa, već zbog uspomena koje bude.
Sutlijaš
Sastojci:
- 100 grama pirinča
- 750 ml mleka
- 4-5 kašike šećera
- Prstohvat soli
Priprema:
Kuvati pirinač u vodi oko tri minuta, a zatim ga ocediti. U mleko sipati so, i staviti na vatru da provri. Dodati pirinač i kuvati na slaboj vatri dok pirinač ne upije mleko, ne mešati. U kuvani pirinač dodati šećer i oprezno promešati kako bi zrna ostala cela.
Koh
Sastojci:
- 5 jaja
- 13 kašika šećera
- 10 kašika griza
- 1l mleka
- 2 vanilin šećera
Priprema:
Odvojiti belanca od žumanaca, pa belanca umutiti u čvrst sneg. U belanca dodati 10 kašika šećera, pa mutiti još malo. Zatim dodati žumanca i griz polako mešajući mikserom na najmanjoj brzini. Pleh podmazati i posuti grizom pa sipati masu i peći na 200 stepeni 20 minuta. Koh je pečen kada porumeni i počne da se odvaja ivica od pleha.
Dok se koh peče, skuvati mleko sa 3 kašike šećera i vanilinim šećerom. Ako želite da koh bude sočniji, koristite litar i po mleka i dodajte još 3 kašike šećera. Pečen koh kutlačom prelivajte toplim mlekom (nikako ne sipajte sve odjednom). Poslužite kada se ohladi i kada upije svo mleko.
Šnenokle
Sastojci:
- 4 jaja (odvojiti žumanca i belanca)
- 100 g šećera
- oko 2 l mleka
- 1,5 kašika brašna (ili gustina)
- 1 kašičica ekstrakta vanile
- 2 kesice vanilin šećera
Priprema:
Mikserom umutiti belanca u čvrstu smesu. U dublju šerpu sipati mleko i dodati ekstrat vanile i ostaviti da provri. Kada mleko provri smanjiti temperaturu, a zatim kašikom vaditi umućena belanca i pažljivo i spuštati u vrelo mleko. Šnenokle kuvati po 1,5 minut sa svake strane, pa ih izvaditi iz mleka i poredati u činiju.
Krem za šnenokle
Umutiti žumanca i šećer, pa u tu smesu dodati gustin ili brašno i 2 kašike mleka u kojem su se kuvale šnenokle, te sve dobro promešati. Mleko u kojem su se kuvale šnenokle staviti opet da vri, a temperaturu smanjiti. Lagano dodati smesu sa žumancima neprestano mešajući i sve zajedno kuvati do zgušnjavanja.
Kada se smesa zgusne, skinuti je sa ringle i ostaviti da se malo ohladi. Kada preliv bude prohlađen, njime preliti šnenokle. Kolač držati u frižideru.
U vremenu brzih recepata i gotovih ukusa, ove nepravedno zaboravljene poslastice podsećaju nas na ono što se ne kupuje – miris doma, toplinu detinjstva i radost koja se delila uz svaki zalogaj. Vreme je da ih vratimo na sto, ne samo zbog ukusa, već zbog uspomena koje ne blede.
