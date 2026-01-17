3 sastojka čine čuda: Pita sa kupovnim korama biće bolja od one sa domaćim, iskusni kuvari znaju tajnu

Pita sa kupovnim korama biće bolja i ukusnija od one sa domaćim, ako dodate jogurt, masnoće i kiselu vodu i primenite ove trikove iskusnih.

Mnoge domaćice imaju osećaj da su kupovne kore suve, lomljive, a ovaj trik mnoge. Gotove, kupovne kore za pitu spas su u užurbanoj svakodnevici, ali često ostavljaju utisak da nešto nedostaje. Pita sa kupovnim korama imaće isti prepoznatljivi miris i slojevitost kao ona sa domaćim sa ova 3 sastojka i trika.

Često imamo osećaj da su kupovne kore suve, lomljive i bez duše, zbog čega jelo ostaje „dobro“, ali nikada zaista savršeno.

Ipak, iskusni kuvari znaju da tajna nije u samim korama, već u načinu na koji se pripremaju. Pravi premaz može u potpunosti promeniti njihovu strukturu tokom pečenja – stvoriti mehuriće, dati zlatnu boju i učiniti da pita miriše kao da su kore ručno razvlačene.

Neće se primetiti da ste ih kupili, a ne razvijali

Osnova ovog trika je savršena ravnoteža između kiselosti, masnoće i vazduha.

Prvi sastojak je gusti jogurt ili kisela pavlaka, koji korama daje elastičnost i blagu kiselkastu notu karakterističnu za domaće testo.

Drugi sastojak je masnoća – ulje, puter ili mast – koja omogućava ravnomerno pečenje i stvara hrskave slojeve.

Treći, često zanemaren sastojak, jeste mineralna voda. Njeni mehurići tokom pečenja stvaraju sitne džepove vazduha između kora, zahvaljujući kojima pita dobija onu prepoznatljivu naduvenost i krckavost. Kada se ova tri sastojka spoje, nastaje premaz koji potpuno menja ponašanje kupovnih kora u rerni.

Pravilan način premazivanja

Ključ uspeha nije samo u sastojcima, već i u načinu slaganja. Kore se ne premazuju sve isto – prve se lagano premazuju kako bi ostale podatne, dok se srednje obilnije natapaju kako bi dale sočnost i slojevitost. Kora na koju ide nadev obično se ostavlja suva, kako ne bi omekšala punjenje.

Na kraju, kada se pita složi u pleh, završni sloj premaza je presudan za boju i hrskavost. Obilan premaz pre pečenja daje onaj zlatni izgled i bogat ukus zbog kog će svi misliti da je pita domaća. Pečenje na umerenoj temperaturi omogućava da se svi slojevi ravnomerno podignu i ispeku.

Mali trikovi koji dodatno pojačavaju ukus i izgled

Ako želite dodatnu aromu, deo ulja možete zameniti rastopljenim puterom ili mašću, naročito kod slanih pita.

Za sjajnu koricu kao iz pekare, pita sa kupovnim korama može se kratko premazati umućenim jajetom pred kraj pečenja. Ako su kore suvlje, lagano ih poprskajte vodom pre premazivanja kako bi postale elastičnije.

(Krstarica/24sedam)

