3 trika da meso uvek bude sočno i mekano: Jedan od njih su koristile i naše bake

Naše bake su imale tri trika za savršeno sočno i mekano meso. Šokiraće vas koliko je rešenje zapravo jednostavno!

Koliko puta vam se desilo da kupite meso koje je „žilavo“ i da ni posle termičke obrade, koliko god da ste ga kuvali ili pekli, niste uspeli da ga „omekšate”?

Postoje tri vrlo jednostavna trika kako da meso koje spremate uvek bude sočno i mekano posle kuvanja i pečenja.

1. Soda bikarbona

Korisna svojstva sode bikarbone nadaleko su čuvena u kulinarstvu, ali ako do sada niste znali, ona odlično pomaže i u omekšavanju mesa.

Sve što je potrebno da uradite jeste da natrljate površinu mesa sodom koja će podići pH vrednost i sprečiti da se proteini stvrdnu tokom termičke obrade.

2. Morska so

Ovaj način omekšavanja mesa poznat je vekovima. Meso natrljajte krupnom, morskom solju sat vremena pre nego što ćete ga staviti da se peče i ostavite ga na sobnoj temperaturi. So će zadržati vodu u mesu i neće dozvoliti da se isuši tokom kuvanja.

Višak soli uklonite pre nego što meso stavite u pećnicu ili u tiganj.

3. Marinada sa kiselinom

Napravite marinadu od maslinovog ulja i sirćeta ili limuna i u njoj marinirajte mesno najduže 30 minuta pre pečenja ili kuvanja. Kiselina će „napasti“ veze između niti proteina i učiniti meso mekanim. Molekuli vode će ostati sačuvani i meso će biti mekano i sočno.

Mariniranje mesa na ovaj način ne bi nikako trebalo da traje duže od pola sata, jer ćete dobiti kontraefekat

Greške zbog kojih je meso i dalje žilavo

Da biste osigurali da meso uvek bude sočno i mekano, nije dovoljno samo natrljati ga sodom ili solju. Često se prave greške u koracima neposredno pre kuvanja:

Preterano mariniranje : Iako kisela marinada čini čuda, držanje mesa duže od 30 minuta u sirćetu ili limunu može imati kontraefekat. Kiselina počinje previše da razlaže proteine, zbog čega meso postaje kašasto na površini, ali i dalje žilavo iznutra.

: Iako kisela marinada čini čuda, držanje mesa duže od 30 minuta u sirćetu ili limunu može imati kontraefekat. Kiselina počinje previše da razlaže proteine, zbog čega meso postaje kašasto na površini, ali i dalje žilavo iznutra. Hladno meso stavljate u tiganj : Nikada ne stavljajte meso direktno iz frižidera u vreo tiganj ili rernu! Ostavite ga da odstoji na sobnoj temperaturi najmanje 30 minuta. Hladno meso doživljava temperaturni šok, što momentalno skuplja proteinska vlakna i čini ga „žilavim“.

: Nikada ne stavljajte meso direktno iz frižidera u vreo tiganj ili rernu! Ostavite ga da odstoji na sobnoj temperaturi najmanje 30 minuta. Hladno meso doživljava temperaturni šok, što momentalno skuplja proteinska vlakna i čini ga „žilavim“. Sečete meso odmah nakon pečenja: Najveća greška! Kada izvadite meso iz rerne ili tiganja, pustite ga da odstoji 5 do 10 minuta (pokriveno). Time omogućavate mesnim sokovima, koji su se tokom pečenja povukli ka centru, da se ravnomerno rasporede. Tako ostaje sočno i mekano.

Bonus trik: Kako omekšati zamrznuto meso

Ako je meso stajalo dugo u zamrzivaču, dodatno ga „omekšajte“ nakon odmrzavanja. Pre termičke obrade, izbockajte površinu mesa viljuškom, a zatim ga premažite maslinovim uljem ili, još bolje, jogurtom pre nego što primenite neki od gore navedenih trikova (so, soda, marinada).

