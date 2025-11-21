3 trika da meso uvek bude sočno i mekano: Jedan su koristile i naše bake

Meso se topi u ustima! Sa samo 3 sastojka iz kuhinje dobićete savršeno sočno i mekano meso, svaki put kada ga spremate.

Zaboravite žilavo meso! Uz ova 3 jednostavna trika, zagarantovano će biti sočno i mekano – trik sa sodom je najbrži.

Koliko puta vam se desilo da kupite meso koje je „žilavo“ i da ni posle termičke obrade, koliko god da ste ga kuvali ili pekli, niste uspeli da ga „omekšate”?

Postoje tri vrlo jednostavna trika kako da meso koje spremate uvek bude sočno i mekano posle kuvanja i pečenja.

1. Soda bikarbona

Korisna svojstva sode bikarbone nadaleko su čuvena u kulinarstvu, ali ako do sada niste znali, ona odlično pomaže i u omekšavanju mesa.

Sve što je potrebno da uradite jeste da natrljate površinu mesa sodom koja će podići pH vrednost i sprečiti da se proteini stvrdnu tokom termičke obrade.

2. Morska so

Ovaj način omekšavanja mesa poznat je vekovima. Meso natrljajte krupnom, morskom solju sat vremena pre nego što ćete ga staviti da se peče i ostavite ga na sobnoj temperaturi. So će zadržati vodu u mesu i neće dozvoliti da se isuši tokom kuvanja.

Višak soli uklonite pre nego što meso stavite u pećnicu ili u tiganj.

3. Marinada sa kiselinom

Napravite marinadu od maslinovog ulja i sirćeta ili limuna i u njoj marinirajte mesno najduže 30 minuta pre pečenja ili kuvanja. Kiselina će „napasti“ veze između niti proteina i učiniti meso mekanim. Molekuli vode će ostati sačuvani i meso će biti mekano i sočno.

Mariniranje mesa na ovaj način ne bi nikako trebalo da traje duže od pola sata, jer ćete dobiti kontraefekat, piše Telegraf.

