Ako kuvate pasulj dodajte malo ovog sastojka, skuvaće se za manje od sat vremena

Nekada je potrebno i više sati da se pasulj skroz skuva. Međutim, ako dodate malo domaće rakije ili pak sode bikarbone biće duplo brže gotov.

Dužina kuvanja najčešći je problem za svaku domaćicu. Ali ako dodate samo malo sode bikarbone ili domaće rakije kad kuvate pasulj, skuvaće se za manje od sat vremena.

Jedno od omiljenih jela na ovim prostorima zasigurno je pasulj, bilo da se radi o čorbastom, ili o prebrancu zapečenom u rerni.

Domaćice ga posebno vole, jer imaju ručak za više dana, ali ponekad se susreću sa problemom kada je kuvanje u pitanju. Nekada je pasulju potrebno i više sati dok se skroz ne skuva.

Uz ove jednostavne trikove vreme kuvanja može znatno da se skrati.

Dodajte sodu bikarbonu

Većina domaćica zna da bi pasulj trebalo potopiti preko noći u hladnu vodu. Ali, da bi se brže skuvao, „pozovite u pomoć“ sodu bikarbonu.

Dobro je da prilikom kuvanja pasulja u prvoj vodi dodate kašičicu sode bikarbone. Ostavite pasulj da se krčka najmanje 15 minuta, a potom ocedite vodu i dodajte malo ulja.

Domaća rakija

Pasulj koji ćete kuvati naspite hladnom vodom u odnosu 4:1 , odnosno da na pola kilograma pasulja, ide dva litra vode. U to dodajte 50 ml rakije i sve zajedno prokuvajte. Kada na ovaj način kuvate pasulj , iskustvo kaže da je dovoljno da se krčka 45-50 minuta i da bude potpuno spremljen.

Dobro je znati

Vreme za koje kuvate pasulj ipak najviše zavisi pre svega od njegove vrste i kvaliteta. Nekvalitetan i stari pasulj se teško kuva i može da ostane „žilav“ i posle duge termičke obrade, prenosi Espreso.

