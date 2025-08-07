Ako na krompiru vidite ovu boju, nemojte ga jesti, razlog je ozbiljan i bolje je da ga odmah bacite

Krompir je namirnica koja ima višestruku primenu u ishrani i svi je uglavnom uvek imaju u kući. Ipak, njegovo čuvanje nije uvek pravilno te dolazi do nekih promena na plodu krompira.

Jeste li ikad posegli za krompirom i ugledali zelenu nijansu ispod kore? I dok vam možda na prvi pogled ne zvuči kao razlog za bacanje krompira, stručnjaci upozoravaju: taj mali detalj može da znači da ga trebate baciti.

Krompir ostavljamo u ostavi puno duže nego bi trebalo pa nije neuobičajeno da ga bacamo nakon što primetimo neprijatan miris ili izgled krompira. Ima i onih koji će pretpostaviti da je dovoljno samo da oljušte koru, uklone crne tačkice, da bi krompir bio dobar za jelo.

Stručnjaci tvrde da postoji jedan specifičan znak koji otkriva da krompir nije više dobar za jelo, ali i da može biti opasan za zdravlje.

Ako na krompiru ugledate zelene tačkice, nemojte ga jesti

Lako je pomisliti da te tačkice samo treba ukloniti s krompira kako bi on bio jestiv, ali niste svesni problema. Prema pisanju Healthline portala, zelena boja na krompiru javlja kada on započne s proizvodnjom hlorofila, što je prirodan proces. Ali kada primetite taj pigment, to znači da je krompir počeo i s proizvodnjom solanina, komponente koja štiti od štete koje uzrokuju životinje, insekti, gljivice i bakterije. Radi se o toksinu koji se nalazi u krompiru, a ne samo o zelenim tačkama, a ako se radi o povišenom sadržaju, može biti opasan za ljude.

Solanin se najviše nakuplja upravo ispod kore, a u većim količinama može izazvati niz simptoma trovanja: od mučnine i povraćanja do vrtoglavice i grčeva u stomaku. Zeleni krompir ne pokušavajte spasiti kuvanjem ili pečenjem. Visoke temperature neće potpuno ukloniti toksine.

Možete se razboleti od samo jednog krompira

Nivoi solanina su najveći u kori krompira, pa ćete ljuštenjem svakako otkloniti deo toksina (oko 30 posto), ali nećete rešiti problem. Stručnjaci nisu sigurni koliko to tačno ove komponente treba da bude u krompiru da vama bude loše, ali jedna studija otkrila je da 0.6 miligrama po kilogramu težine može voditi do bolesti. Posebno je važno da takve krompire držite podalje od dece koji imaju mnogo manju telesnu težinu masu pa mogu i jače osetiti posledice trovanja solaninom.

Ako primetite ove simptome, odmah se javite lekaru

Ako ste pojeli tako zeleni krompir, oljušten i bez vidljivih opasnih znakova, važno je pratiti simptome koji se mogu javiti. Oni uobičajeni uključuju temperaturu, glavobolju, bol u stomaku, proliv, povraćanje, slab puls i otežano disanje.

Ako mislite da imate upravo ove simptome, odmah potražite lekarsku pomoć. Blagi simptomi mogu proći za 24 sata, ali tu su i oni ozbiljni zbog kojih je ipak pametno obratiti se lekaru.

Pravino čuvanje može sprečiti probleme

Krompiri će duže biti jestivi ako ih pravilno čuvate. Bilo kakvo oštećenje, izloženost svetlu ili niskim i visokim temperaturama može rezultirati pojavom spomenutog toksina. Najbolje ih je čuvati na tamnom i suvom mestu kako bi se sprečio ovaj proces. Vrećica u kojoj se čuvaju će ih štititi od dodanog svetla.

Dobar je savet da svaki krompir dobro pregledate pre kupovine i ne uzimate one koji nisu dobrog izgleda.

(Ordinacija.hr.)

Pratite Krstaricu na www.krstarica.com