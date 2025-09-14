Ako posolite u pogrešno vreme, hrana nikada neće imati pravi ukus: Kada soliti meso, a kada testeninu?

Jedan od najčešćih razloga zašto i najbogatije začinjena jela deluju beživotno leži u pogrešnom trenutku dodavanja soli. Profesionalni kuvari tvrde da tajming soljenja nije sitnica, već ključni korak koji razdvaja prosečno od izvanrednog obroka. So nije samo začin, već hemijski katalizator koji menja strukturu, aromu i sočnost namirnica, pa pogrešan trenutak može učiniti da jedna strana jela bude preslana, a druga bezukusna.

Kada soliti supe i variva: na početku kuvanja

So se u supama i varivima treba dodati čim sastojci počnu da klju­čaju. Na taj način so će se ravnomerno rasporediti kroz tečnost i prodreti u povrće, meso ili mahunarke, čime se pojačava njihov prirodni ukus. Ako solite tek pred sam kraj, dobićete površinski, neujednačen ukus koji se neće stopiti sa celinom jela.

Kada soliti testenine: pre nego što voda provri

Greška mnogih je da dodaju so tek kad voda počne da vri ili čak nakon kuvanja testenine. Pravilno je dosoliti vodu pre ključanja, jer će testenine tokom kuvanja upiti ujednačeno slan sirup. Time i bez mešanja ostaju ukusne, dok one nesoljene ostanu blage i “prazne”.

Kada soliti meso i povrće: neposredno pre ili odmah posle pečenja

Za roštilj ili pečenje u tiganju idealno je posoliti površinu tik pre stavljanja na toplotu, jer to pomaže stvaranju hrskave korice i zadržava sokove unutra. Ako so stavite previše rano, iz mesa će izaći previše vlage, pa će jelo biti suvo. Alternativa je dosoliti odmah po vađenju iz rerne ili tiganja – tada topla površina blago upija so i produbljuje ukus.

Šta uraditi ako ste zaboravili da posolite na vreme

Kada shvatite da ukus nije dovoljno izražen, umesto direktnog posipanja preporučuje se postepeno dosoljavanje. Rastvorite so u malo tečnosti (vode, bujona ili ulja) i polako umešajte u jelo. Na ovaj način izbegavate preslan deo i postižete ravnomernu raspodelu ukusa. Ključ je u strpljenju i malim koracima, jer prava mera soli zavisi i od trenutka kada je dodajete.

Pratite Krstaricu na www.krstarica.com