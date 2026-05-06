Ako ste presolili supu pomoću ovih trikova može opet da bude ukusna, samo ih dodajte dok je kuvate

Ako ste presolili supu, ne brinite. Postoje namirnice koje upijaju višak soli i koje mogu da vrate ukus. Ne morate da je bacate.

Ako ste presolili supu to može da naruši uživanje i u najukusnijem obroku. Međutim, postoje brzi i jednostavni načini da se popravi i ponovo učini prijatnom za jelo.

Ako ste presolili supu, postoje provereni trikovi koji pomažu da se „spasi“ i da ponovo bude ukusna za jelo:

1. Dodajte povrće ili krompir

Najjednostavniji način je da u supu ubacite sirovi krompir isečen na kolutove ili veće kocke. On će upiti višak soli dok se kuva. Isto važi i za drugo povrće poput šargarepe, celera ili tikvica. Nakon kuvanja, krompir možete izvaditi ili ga ostaviti u supi – ukus će biti blaži.

2. Razblažite supu tečnošću

Ako imate dovoljno bujona ili obične vode, dodajte malo tečnosti i nastavite da kuvate par minuta. Ovo “razređivanje” smanjuje koncentraciju soli i vraća supi ravnotežu ukusa.

3. Dodajte mlečne proizvode

Kod krem supa ili supa sa povrćem, možete dodati malo mleka, neutralne ili kisele pavlake. Mlečni sastojci smiruju preslanu aromu i daju supi nežniji ukus.

4. Dodajte kisele sastojke

Par kapi limunovog soka ili malo sirćeta može neutralisati višak soli i osvežiti supu. Ovaj trik najbolje funkcioniše kod supa sa povrćem ili ribljih varijanti.

5. Koristite testeninu ili pirinač

Dodavanje sirove testenine, pirinča ili mahunarki tokom kuvanja može pomoći da supa “upije” višak soli. Samo pazite da ih kasnije ne prekuvate.

Pomoću ovih jednostavnih trikova, čak i preslana supa može postati ukusna i spremna za porodični obrok.

