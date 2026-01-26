Ako vam je masno mleveno meso samo ubacite ovaj jeftin sastojak: On je spas i popravlja ukus, ima ga svaka kuća

Ne morate da bacate masno mleveno meso ili da se pitate kakvog će ukusa biti jer postoji spas i za taj problem. Dovoljno je da narendate malo ove namirnice i dodate u mleveno meso, neverovatno popravlja ukus i neutrališe masnoće.

Kuvari su otkrili koja se to namirnica dodaje u mleveno meso da uvek bude sočno, čak i ako nije najkvalitetnije

Bilo da kupujete meso i sami meljete kod kuće ili kupujete gotovo mleveno meso, može da se desi da ono bude masno, a to dosta kvari ukus. Ako je meso previše masno može da se iskoristi da napravite pite, ali ako želite ćufte, faširane ili ćevape bitno je da meso bude kvalitetno.

Više ne morate da bacate meso ili da se pitate kakvog će ukusa biti jer postoji spas. Potrebna je samo jedna namirnica i vaše mleveno meso će ponovo biti savršenog ukusa. Kuvari preporučuju da u mleveno meso dodate jedan jeftin i pristupačan sastojak koji će poboljšati teksturu mlevenog mesa.

Reč je o krompiru.

Povrće narendajte, a zatim dodajte u mleveno meso. Ako želite možete da dodate i neku drugu namirnicu kao što je bundeva ili pirinač. Mleveno meso će ostati sočno, ali će biti lakše za oblikovanje i pečenje faširanih, ćevapa, ćufti…

