Ako želite kremastu kajganu, dodajte u jaja jedan jeftini i neočekivan sastojak iz kuhinje

Kajgana je jelo koje se priprema na bezbroj načina širom sveta, od najjednostavnijih do najsloženijih. Međutim, ako želite kremastu kajganu, a da ne potrošite previše vremena i truda, postoji jednostavan trik, dodajte u jaja jedan jeftini sastojak koji svi imate.
Savršena kajgana treba da bude bogata, kremasta i puna ukusa. Dodavanje sirćeta ili druge kiseline, poput soka od limete ili kore limuna, postiže dva ključna efekta. Prvo, kiselina daje jajima dašak svežine, uravnotežuje ostale ukuse i dodaje živost jelu. Drugo, sirće čini jaja izuzetno kremastim jer omekšava proteine tokom kuvanja.
Sirće možete dodati na nekoliko načina. Prema tome ako želite kremastu kajganu, najjednostavnije je da kajganu pripremite na uobičajen način i na kraju je prelijete sa malo kvalitetnog sirćeta. Neki recepti, međutim, predlažu dodavanje sirćeta u smesu pre pečenja.
Kiselina u receptima poznatih kuvara
Dodavanje kiseline u kajganu nije ništa novo. Na primer, meksička kajgana Nigele Loson duguje svoju posebnost kiselosti paradajza i svežeg piko de galjo sosa. Jedan recept takođe predlaže pravljenje sosa od seckanih čili papričica, mlevenog belog luka, sirćeta, soja sosa, bibera i susamovog ulja.
Nakon što se jaja isprže, kratko se prže sa sosom i seckanim mladim lukom. Karakterističan ukus soja sosa i svežina sirćeta daju kajgani dubinu ukusa koja se obično ne povezuje sa ovim brzim i jednostavnim jelom.
S druge strane, poznati kuvar Masimo Botura koristi balzamiko sirće za sofisticiranu verziju kajgane. Botura predlaže ne samo da se jaja prelije malo starog balzamiko sirćeta, već i da se seckani luk proprži u balzamiko sirćetu i umeša u jaja kako bi se naglasila kiselost. Neki recepti predlažu posipanje obične kajgane sa malo kore pomorandže za još zanimljiviji rezultat.
Pratite Krstaricu na www.krstarica.com