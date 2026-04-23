Arapske palačinke lepše od klasičnih: Toliko su mekane da se tope u ustima, a spremne su za 20 minuta

Otkrijte recept za Arapske palačinke (Baghrir) koje su mekše od klasičnih. Rupičasto testo koje se topi u ustima.

Arapske palačinke: Recept za najmekše testo koje se ne peče sa obe strane

Sve mi znamo onaj osećaj kada nas umor odvrati od spremanja slatkiša, ali ove Arapske palačinke su spas za svaku zaposlenu ženu.

Zaboravite na večito okretanje tiganja i gomilu prljavih sudova; ovaj recept je spreman za neverovatnih 20 minuta.

Dobićete neverovatno mekano i rupičasto testo koje se bukvalno topi u ustima i uvek uspeva iz prve, bez stresa.

Neobična tekstura koja oduševljava na prvi zalogaj

Za razliku od naših tradicionalnih palačinki koje godinama pečemo, ove se mese sa grizom i peku se isključivo sa jedne strane.

Zbog specifičnog procesa pečenja, na gornjoj površini se same od sebe stvaraju hiljade sitnih rupica koje izgledaju kao najfiniji mali čipkani ukras.

Te rupice nisu tu samo zbog lepote, već služe da savršeno zadrže med, džem ili krem duboko u samom testu, dajući svakom vašem zalogaju onaj pun, bogat ukus.

Zaboravite na žilavo i gumeno testo. Ovde dobijate teksturu sličnu najfinijem biskvitu koji ostaje svež i vazdušast satima.

Spisak namirnica koje sigurno već imate u kuhinji

Ne trebaju vam nikakvi egzotični dodaci niti skupi sastojci iz posebnih radnji, već samo osnovne namirnice..

Pripremite 250 grama sitnog griza, 100 grama mekog brašna i jednu kesicu suvog kvasca.

Za savršenu teksturu dodajte još i jednu kašičicu šećera, prstohvat soli i 550 mililitara mlake vode kako bi se svi sastojci povezali.

Mnoge iskusne domaćice kod nas dodaju i jednu kesicu praška za pecivo na samom kraju mućenja kako bi te čuvene rupice bile još izrazitije i privlačnije.

Trikovi za savršeno mućenje bez ijedne grudvice

Zaboravite na dugotrajno mućenje žicom i umorne ruke.Ovaj recept prosto obožava vaš blender koji će sav posao odraditi umesto vas.

Sve sastojke jednostavno ubacite unutra i mutite oko 60 sekundi dok ne dobijete potpuno glatku, svilenkastu smesu bez ijedne jedine grudvice.

Ostavite testo da odmori nekih 10 do 15 minuta na sobnoj temperaturi.

Važno je da smesa postane blago penasta i onako „živa“ pod kutlačom pre nego što je prvi put spustite na lepo zagrejan tiganj.

Pravila pečenja bez okretanja tiganja

Zagrejte teflonski tiganj na srednju temperaturu, ali nikako nemojte dodavati ulje ili maslac. Ove palačinke najviše vole potpuno suvu podlogu.

Sipajte jednu kutlaču smese tačno na sredinu i samo pustite da se ona sama, polako i prirodno razlije u jedan pravilan, tanak krug.

Nemojte okretati palačinku! Ona se peče dok se cela gornja površina ne osuši i ne postane potpuno prekrivena onim čuvenim rupicama koje smo i čekale.

Kada donja strana dobije onu prelepu, toplu zlatno-žutu boju, vaša poslastica je spremna da sklizne sa tiganja direktno na tanjir pred ukućane.

SAVET:

Da bi vam svaka tura ispala baš kako treba, nakon svake pečene palačinke prebrišite tiganj vlažnom krpom da ga malo rashladite. To provereno sprečava da se donja strana prebrzo ispeče pre nego što se rupice na vrhu otvore do kraja.

Ideje za serviranje i slatke namaze

Tradicionalno se ove lepotice služe prelivene mešavinom otopljenog maslaca i meda. To im daje onaj neverovatan, starinski sjaj i miris koji mami.

Izvrsne i uz domaći džem od kajsija ili čak uz malo mladog sira i oraha za one koji vole te slatkasto-slane kombinacije.

Deca ih prosto obožavaju sa čokoladnim kremom. On lako prodre duboko u svaku rupicu, praveći malu, slatku eksploziju zadovoljstva pri svakom zalogaju.

Arapske palačinke su idealne za onaj brzinski doručak vikendom ili kada vam iznenada banu gosti.

Odgovori na najčešće dileme tokom pripreme

Mnoge žene se pitaju da li se tiganj baš nikako ne podmazuje. Najbolje koristiti kvalitetan sud za koji se hrana ne lepi, jer ulje može „zatvoriti“ te fine rupice.

Ako vam se učini da je testo ispalo previše gusto, slobodno dodajte još par kašika mlake vode. Griz nekada ume da „popije“ više vlage nego što očekujemo.

Iako su najbolje dok su još tople i mirisne. Ako vam slučajno preteknu, obavezno ih razdvojite papirom za pečenje da se ne bi zalepile jedna za drugu.

