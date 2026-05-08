Baka je ovako pravila domaću pogaču: Raste kao luda, a ostaje meka i sutradan

Najbolja domaća pogača koja vraća miris detinjstva u vaš dom. Zamesite ovo vazdušasto testo koje sigurno ostaje sveže i mekano i sutradan.

Miris toplog testa budi prelepe uspomene na bezbrižne dane provedene u bakinoj kuhinji. Pravilno spremljena najbolja domaća pogača ne zahteva skupe namirnice, ali traži poseban tretman pri mešenju. Mnogi zaziru od kiselog testa misleći da su neophodni sati napornog truda. Stvar je u malom pekarskom triku koji menja celokupan rezultat.

Zašto najbolja domaća pogača gubi mekoću posle pečenja?

Pogača gubi mekoću i volumen zbog previše brašna tokom mešenja ili nedovoljnog vremena narastanja. Ako dodate isključivo oštro brašno, vlaga isparava prebrzo. Pravilna fermentacija kvasca i stabilna temperatura pečenja zadržavaju svežinu satima kasnije, bez isušivanja sredine.

Starinski recept za pogaču koja uspeva iz prvog pokušaja

Priprema ovakvog obroka mnogima zadaje ozbiljne muke jer smesa zna da padne u tepsiji. Ovaj starinski recept za pogaču rešava taj problem brzim i umerenim aktiviranjem kvasca. Domaćice najčešće prave grešku jer pregreju mleko pre sipanja u posudu. Vrela tečnost momentalno uništava gljivice u kvascu, pa testo jednostavno odbija da raste. Pazite da tečnost bude isključivo mlaka na lagani dodir prsta.

Sastojci potrebni za vazdušasto testo

Da bi vaša brza mekana pogača divno rasla i imala bogat ukus, pripremite sve sastojke barem pola sata ranije. Oni moraju dostići sobnu temperaturu pre samog mešanja. Trebaće vam sledeće namirnice:

500 grama mekog pšeničnog brašna tip 400

20 grama svežeg kvasca ili jedna puna kašika suvog kvasca

250 mililitara blago zagrejanog punomasnog mleka

50 mililitara običnog suncokretovog ulja

1 celo jaje za testo i 1 izdvojeno žumance za premazivanje

Mala kašika običnog šećera i dve male kašike morske soli

Korak po korak za domaći hleb iz rerne

Prvo izmrvite kvasac u pripremljeno toplo mleko, dodajte malo šećera i samo jednu kašiku brašna. Ostavite posudu na toplom mestu desetak minuta dok smesa lepo ne zapeni. U plastičnu činiju sipajte polovinu odmerenog brašna, zatim so, malo ulja i nadošli kvasac. Mešajte drvenom varjačom, pa polako iz dva puta postepeno dodajte ostatak brašna.

Odložite varjaču i zamesite glatko testo rukama dok ne postane elastično i tek blago lepljivo na površini. Ne preterujte sa dodavanjem viška brašna tokom mešenja, jer upravo tu leži najveća zamka tvrdog testa koje se sutradan mrvi. Pokrijte činiju čistom krpom i ostavite smesu da mirno raste tačno četrdeset i pet minuta na nekom toplom delu kuhinje.

Kada se zapremina testa jasno udvostruči, prebacite masu na pobrašnjenu radnu drvenu površinu. Nežno premesite u samo nekoliko laganih poteza i oblikujte ravan krug koji staje direktno u vaš omiljeni pleh. Tepsiju prethodno dobro podmažite uljem ili obložite papirom za pečenje. Zatim ide ključni deo. Testo mora da odmori u plehu još dodatnih dvadesetak minuta. Za to vreme obavezno uključite rernu da se greje na tačno dvesta stepeni.

Kako se peče tradicionalna pekarska pogača sa koricom

Pre nego što pleh ubacite u vrelu rernu, viljuškom umutite preostalo žumance sa nekoliko kapi ulja. Premažite ceo gornji sloj za zlatnu koricu koja odmah privlači poglede svih za stolom. Pospite beli susam ili crni kim ravnomerno. Pecite oko pola sata isključivo na srednjoj rešetki.

Ako primetite da vaša najbolja domaća pogača previše tamni odozgo, jednostavno je prekrijte tankom aluminijumskom folijom do kraja procesa. Izvadite je iz rerne čim granične ivice dobiju intenzivnu, lepu boju. Prebacite je na žičanu rešetku, prsnite odozgo sa vrlo malo hladne vode, pa je dobro umotajte debelom pamučnom krpom da se potpuno hladi sat vremena.

Postupak laganog hlađenja pod krpom kreira idealnu mikroklimu u kojoj kora divno omekša, a sama sredina zadržava svoju prepoznatljivu vazdušastu teksturu po kojoj je poznata.

Koji kvasac je bolji za domaću pogaču?

Sveži kvasac daje intenzivniji i lepši miris te brže podiže teško testo. Suvi kvasac je znatno praktičniji za dugo čuvanje, ali uvek zahteva malo duže vreme fermentacije.

Na kojoj temperaturi se peče testo?

Idealna temperatura pečenja iznosi tačno dvesta stepeni Celzijusa. Ako rerna nije dobro zagrejana, sredina ostaje gnjecava, dok previsoka temperatura prerano zatvara spoljašnje pore samog testa.

Kako da kora ne puca tokom pečenja?

Pucanje nastaje kada površina suviše brzo izgubi neophodnu vlagu pre nego što testo potpuno naraste. Kratko zarezivanje oštrim nožem pre pečenja kontroliše širenje i potpuno sprečava pucanje.

Pratite Krstaricu na www.krstarica.com