Bake nisu imale mikser, a palačinke su im bile lepše nego današnje – trik je u ovome!

Naše bake nisu imale ni mikser ni merice, ali su pravile palačinke koje su bile tanke, mekane i elastične – baš onakve kakve danas retko uspevamo da napravimo.

Tajna nije u skupim sastojcima, već u strpljenju i jednoj maloj, ali moćnoj promeni – korišćenju domaće masti i odmoru testa.

Sastojci:

2 jaja,

2 čaše mleka,

1 čaša vode (ili kisele vode),

2–2,5 čaše brašna,

prstohvat soli,

kašika domaće masti.

za pečenje – još malo masti ili komadić slanine.

Priprema:

Jaja se umute, dodaju mleko, voda i so. Brašno se dodaje postepeno, bez grudvica. Na kraju ide mast, pa se sve lepo sjedini. Testo mora da odstoji bar pola sata – da omekša dušom, kako su govorile bake.

Tiganj se podmaže mašću ili se pređe komadićem slanine. Testo se sipa kutlačom, razlije i peče sa obe strane dok ne porumeni. Bitno je da testo bude ređe – „da ide niz kutlaču kao voda niz oluk“.

Jer ne traže ništa specijalno, a daju rezultat koji miriše na detinjstvo. Savršene su za džem, eurokrem, sir ili šta god volite. I da – možete ih praviti i danas, bez ikakve muke.

Pratite Krstaricu na www.krstarica.com