Bake uvek dodaju jedan sastojak u sarmu: Listovi kupusa ostaju meki a ujedno savitljivi i posle 2 dana

Tajni sastojak u sarmu koji čuva listove od pucanja čak i posle dva dana. Probajte trik iz sela, neće Vas razočarati.

Ovaj da ga nazovemo tajni sastojak u sarmu retko ko stavlja, a upravo on čuva listove kupusa od pucanja i rasturanja tokom dinstanja. Bake iz sela decenijama koriste jednu kašiku ovoga koja menja sve. Listovi ostaju savitljivi i elastični čak i dva dana nakon kuvanja, a sarma ne gubi oblik ni kada je podgrejete.

Zašto je tajni sastojak u sarmu obično belo sirće

Kada parite listove kiselog kupusa pre punjenja, u vodu dodajte jednu kašiku belog sirćeta. Kiselina iz sirćeta dodatno omekšava vlakna lista, ali ih istovremeno i stabilizuje tako da ne pucaju pri savijanju. List postaje gibak, gotovo kao guma, i lako ga rolujete oko fila.

Drugi trik, koji bake nikada ne preskaču, odnosi se na samu glavicu kiselog kupusa. Nemojte je ispirati dugo pod vodom. Samo kratko provucite listove pod mlazom hladne vode, taman da spadne višak soli. Ako kupus previše isperete, sarma ostaje bljutava i bez karakteristične kiselkaste note.

Koji je tajni sastojak u sarmu za dubinu ukusa

Odgovor je sloj suvog mesa na dnu šerpe. Komad dimljene slanine, suvih rebara ili kolenice postavite direktno na dno pre nego što poređate rolnice. Taj sloj pušta mast i dim tokom satima dugog krčkanja, pa sarma dobija onu punoću koju nijedan začin ne može da zameni.

Šta je tajni sastojak u sarmu koji menja teksturu lista

Kašika belog sirćeta u vodi za parenje kupusa. Kiselina čuva elastičnost lista, sprečava pucanje tokom rolovanja i drži oblik sarme i posle dva dana u frižideru.

Kako lagana vatra pretvara dobru sarmu u vrhunsku

Treća tajna je vreme. Sarma ne trpi žurbu. Postavite šerpu na najmanju ringlu i ostavite je da se krčka bar tri sata. Tokom tog perioda, skrivena kašika sirćeta radi svoj posao, suvo meso otpušta aromu, a listovi upijaju sos postepeno.

Evo šta treba da ispoštujete:

Voda za parenje mora biti blago ključala , nikako na jakoj vatri

, nikako na jakoj vatri Kašika belog sirćeta ide u vodu pre nego što ubacite glavicu

Kiseli kupus ispirajte kratko, najviše deset sekundi po listu

Suvo meso poređajte u jednom sloju, ne gomilajte ga

Vatra mora biti tiha sve vreme, bez ključanja

Najčešće greške koje kvare sarmu iz temelja

Domaćice najčešće greše kada kupus preliju vrelom vodom pa listovi postanu kašasti. Druga greška je pretrpavanje fila mesom, zbog čega rolnice pucaju sa strane. Treća je dodavanje previše zaprške na kraju, što maskira pravi ukus sarme.

Zapamtite, tajni sastojak u sarmu nije neka skupa namirnica. To je kombinacija jednostavnih poteza koje su žene u selima znale napamet. Kada ih spojite, dobijate jelo koje se ne raspada u tanjiru i zadržava ukus i narednog dana. Upravo zato sarma iz bakine kuhinje uvek deluje posebno.

A koji je Vaš najveći propust kada pravite sarmu, taj zbog kog ste morali sve iznova da radite?

Da li se u sarmu stavlja slatki ili kiseli kupus?

Tradicionalno se koristi kiseli kupus zbog karakteristične kiselkaste note. Slatki kupus se koristi leti, ali onda se dodaje malo sirćeta ili limuna u sos.

Zašto sarma puca tokom kuvanja?

Listovi pucaju ako su preterano tvrdi ili prepunjeni filom. Kašika belog sirćeta u vodi za parenje čuva elastičnost i sprečava lomljenje.

Koliko dugo se kuva sarma da bude najukusnija?

Minimalno tri sata na laganoj vatri. Tako suvo meso pusti aromu, a listovi upiju sos bez raspadanja.

