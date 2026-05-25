Doručak koji nam je baka spremala za 5 minuta: Danas ga niko ne pravi, a vraća pravo u detinjstvo

Starinska popara sa sirom za pet minuta, sa mašću i komadom starog hleba. Probajte bakin recept pre nego što izađete iz kuhinje.

Tri kašike masti, šaka belog sira i četvrtina stare vekne – i doručak je na stolu za manje od pet minuta. Starinska popara sa sirom je jelo koje je hranilo generacije naših domaćinstava, a danas se u kuhinjama sprema sve ređe. Ne zato što nije ukusna, već zato što smo se navikli da bacamo stari hleb.

Mnoge od nas zanima zašto je bakina popara imala onaj specifičan ukus koji danas nikako ne možemo da ponovimo. Tajna nije u skupom siru, niti u nekoj zaboravljenoj začinskoj biljci. Tajna je u pravoj masti i u – redosledu.

Šta je zapravo starinska popara sa sirom?

Popara je tradicionalno jelo od starog hleba, vode (ili mleka), masnoće i belog sira, koje se kuva svega nekoliko minuta dok hleb ne upije tečnost i ne pretvori se u kremastu, homogenu masu. Jede se topla, kašikom, i kroz istoriju je bila sinonim za brz, obilan i ekonomičan domaći doručak.

Zašto popara sa mašću uvek pobeđuje verziju sa uljem?

Većina ljudi baci stari hleb u vrelu vodu i na kraju ga samo prelije uljem, pa se posle čudi zašto popara ima ukus običnog mokrog hleba. Bakina tajna kreće potpuno obrnuto: prvo se u dubljem loncu istopi kašika domaće svinjske masti, pa se tek onda dodaju kockice hleba i topla voda. Mast tako obavije svaku mrvicu, hleb upije pravu aromu, a stari sir se na vrhu otopi tek toliko da pusti svoju slanost.

Bakin recept koji traje pet minuta

Za jednu porciju treba vam četvrtina stare vekne (može i kifla od juče), kašika masti, pola šolje tople vode ili mleka, i dve do tri kašike domaćeg belog sira. So po želji, ali pazite, sir je već slan.

Stavite mast u manji lonac na srednju vatru. Kad se otopi i počne da miriše, ubacite hleb iseckan na komade veličine oraha. Promešajte da svaki komad zahvati malo masti. Sipajte toplu vodu, taman da prekrije hleb. Poklopite na dva minuta.

Sklonite sa vatre, izmrvite sir prstima preko vrele popare i poklopite još minut. Ne mešajte odmah. Sir treba da se otopi sam od sebe, u grudvicama, ne u homogenu kašu. Tek tada uzmite viljušku i lagano izlomite hleb.

Domaća popara: greške koje vam upropaste ukus

Suviše vode je najčešći problem. Popara nije supa. Ako vidite da pliva, ostavite poklopljeno još minut, hleb će povući. Druga greška je svež, mekan hleb. Sa njim dobijate lepljivu masu, ne poparu. Stari, tvrdi hleb od dva do tri dana je idealan, jer pravi onu prepoznatljivu strukturu koja se topi u ustima.

Sir se ne kuva. Ako ga ubacite na početku, izgubi slanost i pretvori se u gumicu. Uvek ide poslednji, kad je vatra već ugašena.

Zašto ovaj doručak danas niko ne pravi

Iskreno, mast je dobila lošu reputaciju koju ne zaslužuje u ovakvim malim količinama. Kašika masti za doručak nije ono što vam ugrožava zdravlje, ali navika da kupujemo svež hleb svaki dan jeste ono što je bakinu poparu izbacilo iz kuhinje. Stari hleb se danas baca, a sa njim i jedan od najjeftinijih i najsitijih obroka srpskog domaćinstva.

Probajte je sutra ujutru. Pet minuta, jedan lonac, tri sastojka. I miris koji će vas, ako ste imali sreće da rastete uz baku, vratiti tačno tamo gde treba.

Kako je vaša baka pravila starinsku poparu sa sirom, sa vodom ili mlekom, sa svinjskom mašću ili sa kajmakom?

Da li popara može sa mlekom umesto vode?

Može i preporučuje se kad pravite poparu za decu. Mleko daje blaži, kremastiji ukus, ali smanjite količinu masti na pola kašike

Koji sir je najbolji za poparu?

Domaći beli sir od kravljeg mleka, srednje slan i mrvičast. Topljeni sirevi i feta ne daju isti ukus, jer se ne tope u grudvicama

Može li popara od jučerašnjeg hleba?

Može, ali rezultat je lepljiviji. Najbolji rezultat daje hleb star dva do tri dana, dovoljno tvrd da ne pusti previše skroba

