Bakina tajna koju niko više ne koristi – trik za testo mekše od duše

Zaboravljena tajna iz bakine kuhinje – trik koji pravi razliku u svakom testu.

Postoji jedan bakin trik koji se danas retko koristi, a pravi čudo u kuhinji. Nije skup, nije komplikovan, ali menja sve – od mirisa do teksture. Ako ste ikada želeli da vam testo bude mekano kao duša, evo šta ste možda zaboravili.

Tajna je u jednostavnosti

Baka je uvek govorila: „Testo ne voli žurbu, ali voli toplinu.“ Pre nego što je zamesila bilo šta, uvek je zagrejala mleko – ne da proključa, već da bude toplo kao ruka. U to mleko dodavala je kašičicu šećera i malo kvasca, pa ostavljala da se „probudi“. Ovaj korak je ključan. Bez njega, testo ostaje tvrdo, bez duše.

Sastojak koji svi zaboravljaju

Ali ono što je činilo razliku jeste – krompir. Da, običan, skuvan krompir. Baka bi ga izgnječila i dodala u testo. Rezultat? Mekano, vazdušasto, a opet puno. Krompir daje testu vlagu i elastičnost, bez da ga učini gnjecavim. Savršeno za kiflice, pogače, pa čak i pizzu.

Kako se testo ponaša

Kada se koristi ovaj trik, testo ne puca, ne suši se i ostaje sveže duže. Može da stoji danima, a da ne izgubi mekoću. Idealno je za sve koji vole da pripreme unapred, ali ne žele da izgube onaj domaći osećaj.

Praktičan savet

Ako želite da probate – skuvajte jedan krompir, izgnječite ga i dodajte u standardnu smesu za testo. Kombinujte sa toplim mlekom i kvascem, pa ostavite da naraste. Rezultat će vas iznenaditi. Testo će biti mekše od duše, baš kao što je baka pravila.

