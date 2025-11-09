Banatska štrudla sa makom – mekša od svih zbog jedne tajne

Otkrivamo zašto je banatska štrudla sa makom mekša i ukusnija – zaboravljen trik iz domaćih kuhinja koji menja sve.

Sećaš se one štrudle kod bake – miris maka, toplo testo koje se topi u ustima, a korica blago puca pod zubima? Danas, kad praviš svoju, nešto fali. Nije stvar u receptu. Fali ti onaj neizgovoreni deo – trik koji se čuvao među krpama, starim tepsijama i tišinom kuhinje. Upravo taj detalj čini da banatska štrudla sa makom bude mekša i ukusnija nego bilo koja druga.

Zato je banatska štrudla sa makom mekša i ukusnija od drugih?

Tajna nije u sastojcima, već u načinu odmaranja testa.

Nakon mešenja, testo se uvije u čistu kuhinjsku krpu i ostavi da “diše” bar 30 minuta.

Krpa zadržava vlagu, ali ne guši testo – rezultat je elastično, podatno testo koje se ne cepa i ne suši.

Starije domaćice su znale: štrudla ne trpi žurbu. Testo mora da “omekša u miru”.

Praktično i provereno: kako do savršene štrudle sa makom

– Koristi pamučnu krpu bez mirisa deterdženta.

– Ako nemaš krpu, poslužiće i činija pokrivena vlažnom gazom.

– Za dodatnu mekoću, dodaj kašičicu domaće masti u testo.

– Mak prelij vrućim mlekom, dodaj med i limunovu koricu – biće pun, sočan i neće “vući” vlagu iz testa.

Pitanja iz kuhinje: kako da ti štrudla sa makom uvek uspe

Da li trik sa krpom važi za sve vrste štrudli?

– Da, ali kod maka je posebno važan jer mak “vuče” vlagu iz testa.

Koliko dugo testo treba da odmara u krpi?

– Idealno 30–45 minuta, ali i 20 minuta pravi razliku.

Mogu li koristiti plastičnu foliju umesto krpe?

– Ne preporučuje se – folija ne “diše” i testo može da se znoji.

Zašto je banatska štrudla sa makom posebna?

– Zbog načina pripreme, ali i emocije – to je kolač koji se ne pravi, već se neguje.

Kako pripremiti mak da bude sočan?

– Prelij ga vrućim mlekom, dodaj malo meda i limunove korice – biće punog ukusa.

Nije svaka štrudla ista – i nije svako testo spremno čim se umesi. U Banatu se to znalo bez reči: testo mora da se odmori, da “omekša u tišini”. Trik sa krpom nije samo tehnika, već znak pažnje prema svakom sloju, svakom zalogaju. Zato je banatska štrudla sa makom mekša i ukusnija – jer je pravljena s vremenom, a ne na brzinu. I sledeći put kad mesiš, ne preskači krpu. U njoj je više od topline – u njoj je cela jedna tradicija.

