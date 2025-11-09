Banatska štrudla sa makom – mekša od svih zbog jedne tajne

Sećaš se one štrudle kod bake – miris maka, toplo testo koje se topi u ustima, a korica blago puca pod zubima? Danas, kad praviš svoju, nešto fali. Nije stvar u receptu. Fali ti onaj neizgovoreni deo – trik koji se čuvao među krpama, starim tepsijama i tišinom kuhinje. Upravo taj detalj čini da banatska štrudla sa makom bude mekša i ukusnija nego bilo koja druga.
Zato je banatska štrudla sa makom mekša i ukusnija od drugih?
- Tajna nije u sastojcima, već u načinu odmaranja testa.
- Nakon mešenja, testo se uvije u čistu kuhinjsku krpu i ostavi da “diše” bar 30 minuta.
- Krpa zadržava vlagu, ali ne guši testo – rezultat je elastično, podatno testo koje se ne cepa i ne suši.
- Starije domaćice su znale: štrudla ne trpi žurbu. Testo mora da “omekša u miru”.
Praktično i provereno: kako do savršene štrudle sa makom
– Koristi pamučnu krpu bez mirisa deterdženta.
– Ako nemaš krpu, poslužiće i činija pokrivena vlažnom gazom.
– Za dodatnu mekoću, dodaj kašičicu domaće masti u testo.
– Mak prelij vrućim mlekom, dodaj med i limunovu koricu – biće pun, sočan i neće “vući” vlagu iz testa.
Pitanja iz kuhinje: kako da ti štrudla sa makom uvek uspe
Da li trik sa krpom važi za sve vrste štrudli?
– Da, ali kod maka je posebno važan jer mak “vuče” vlagu iz testa.
Koliko dugo testo treba da odmara u krpi?
– Idealno 30–45 minuta, ali i 20 minuta pravi razliku.
Mogu li koristiti plastičnu foliju umesto krpe?
– Ne preporučuje se – folija ne “diše” i testo može da se znoji.
Zašto je banatska štrudla sa makom posebna?
– Zbog načina pripreme, ali i emocije – to je kolač koji se ne pravi, već se neguje.
Kako pripremiti mak da bude sočan?
– Prelij ga vrućim mlekom, dodaj malo meda i limunove korice – biće punog ukusa.
Nije svaka štrudla ista – i nije svako testo spremno čim se umesi. U Banatu se to znalo bez reči: testo mora da se odmori, da “omekša u tišini”. Trik sa krpom nije samo tehnika, već znak pažnje prema svakom sloju, svakom zalogaju. Zato je banatska štrudla sa makom mekša i ukusnija – jer je pravljena s vremenom, a ne na brzinu. I sledeći put kad mesiš, ne preskači krpu. U njoj je više od topline – u njoj je cela jedna tradicija.
Pratite Krstaricu na www.krstarica.com