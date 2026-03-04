Bez jaja i mleka, a mekane kao duša: Ove posne krofne su hit za Uskršnji post i svi traže recept

Krofne bez jaja i mleka koje su toliko mekane i vazdušaste da niko ne veruje da su posne - recept koji će postati hit Uskršnjeg posta.

Krofne bez jaja i bez mleka koje su mekane kao duša – zvuči previše dobro da bi bilo istinito, ali upravo to su posne krofne koje ćete praviti svaki post, ne samo ovaj.

Testo je vazdušasto, punjenje bogato, a niko za stolom neće ni posumnjati da su posne. Jednom kada ih napravite, postaju obavezan deo svakog Uskršnjeg posta.

Zašto su ove posne krofne drugačije od svih ostalih

Većina posnih krofni ispadne gumenasta, suva ili previše teška, i to je razlog zašto ih mnogi izbegavaju tokom posta. Ove su drugačije.

Biljno mleko i pravo vreme narastanja daju testo koje je iznutra vazdušasto i mekano kao duša, a spolja zlatno i hrskavo. Nema osećaja da jedete nešto „posno“ – jedete krofne koje su jednostavno dobre.

Sastojci:

500 g brašna

250 ml biljnog mleka (sojinog ili ovsenog)

7 g suvog kvasca

3 kašike šećera

1 kašičica soli

80 ml ulja

ulje za prženje

šećer u prahu za posipanje

pekmez ili džem po izboru za punjenje

Priprema:

U mlako biljno mleko dodajte kvasac i kašiku šećera i ostavite desetak minuta da se kvasac aktivira – znaćete da je spreman kada se na površini pojavi pena.

U većoj posudi pomešajte brašno, preostali šećer i so, pa u sredini napravite udubljenje i ulijte mleko sa kvascem i ulje.

Mesite testo oko deset minuta dok ne postane glatko, elastično i ne lepi se za ruke. Pokrijte krpom i ostavite na toplom mestu sat vremena da naraste i udvostruči zapreminu.

Kada testo naraste, izručite ga na pobrašnjenu površinu i razvaljajte na debljinu oko dva centimetra.

Čašom ili kalupom vadite krugove, pokrijte ih i ostavite još dvadesetak minuta da odmore.

Zagrejte ulje u dubljoj šerpi – temperatura je dobra kada komadić testa bačen u ulje odmah počne da cvrči.

Pržite posne krofne sa obe strane dok ne dobiju zlatnu boju, pa ih vadite na papirni ubrus da upiju višak ulja.

Dok su još tople, punite ih pekmezom pomoću dresir vreće i obilno pospite šećerom u prahu.

Trikovi zbog kojih ispadnu savršeno svaki put

Tajna vazdušastih posnih krofni krije se u dva koraka koja mnogi preskoče.

Prvo, ne žurite sa drugarim narastanjem – dvadesetak minuta odmora pre prženja čini testo još lakšim.

Drugo, ulje mora biti pravo temperature – ni prevruće ni hladno. Ako je prevruće, krofne će spolja biti tamne a iznutra sirove. Termometar za ulje je vaš najbolji prijatelj, ali ako ga nemate, probajte sa malim komadom testa.

Posne krofne koje se tope u ustima, prave se bez jaja i mleka i nestanu pre nego što se ohlade.

Uskršnji post nikad nije bio slađi!

