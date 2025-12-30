Biće tako sočno da će se „lepiti za prste“: Najbolje praseće pečenje u rerni za praznični ručak

Jednostavno pripremite pečenje u rerni kao iz najbolje pečenjare. Savršeno praseće pečenje možete i da napravite u svom domu i to u rerni.

Na svakoj prazničnoj trpezi nezaobilazno je i pečenje. Ne morate da idete u pečenjaru, savršeno praseće pečenje možete i da napravite u svom domu i to u rerni.

Sočno, „lepljivo“ pečenje sa hrskavom korom, od kog ide voda na usta, sprema se veoma jednostavno. Caka je samo u temperaturi za pečenje i dobro odabranom parčetu mesa.

Priprema se na sledeći način: uzmite lep komad mlade prasetine oko tri kilograma, možete uzeti but, rebra, plećku, šta volite. Operite praseće meso i dobro ga osušite papirnim ubrusom.

Oštrim nožem zasecite kožu u dva smera do masnoće da dobijete lepu šaru, na taj način pečenje će se lakše seći i korica će biti hrskava.

Pripremljenu prasetinu dobro posolite

Dobro utrljajte so sa svih strana i stavite pripremljeno mesu u tepsiju u koju ste nasuli malo masti ili ulja, tako da koža bude okrenuta ka gore. Četkicom ili rukom premažite samo kožu prasetine sirćetom. Kiselina iz sirćeta će tokom pečenja pokrenuti razgradnju masnoće i dobićete divno hrskavu kožicu, a sirće se neće osetiti.

Naspite u tepsiju oko prasetine 1-2 šolje hladne vode zavisi koliko vam je velika tepsija. Tečnost treba da prekrije dno tepsije i stavite pečenje u rernu zagrejanu na 250 stepeni da se peče.

Čim ste ubacili pečenje u rernu smanjite temperaturu na 160 stepeni, tako da će se prvih 20 minuta prasetina peći na jakoj vatri. Zatim se postepeno temperatura spušta i pečenje lagano pecite 5 sati. Povremeno proveravajte meso i ako je potrebe dospite sa još malo vode.

Pred kraj pečenja ako pečenje nije dovoljno rumeno i hrskavo kratko pojačajte rernu samo da se uhvati lepa korica. Gotovo praseće pečenje ostavite 30-60 minuta da se odmori, a zatim ga isecite na parčad i poslužite sa salatom i prilogom po želji.

Pratite Krstaricu na www.krstarica.com