Bistra pileća čorba baš kao iz restorana: Stara bakina tajna sa 1 belancetom koju su kuvari krili godinama

Bistra pileća čorba kao iz restorana više nije misija nemoguća. Ubacite jedan sastojak na kraju kuvanja i rešite problem.

Bistra pileća čorba deluje kao jednostavno jelo, ali mnogima tečnost ispadne previše mutna. Problem nije u piletini, već u tehnici. Bake su imale jedan jednostavan trik koji profesionalni kuvari koriste i danas, a nalazi se u vašem frižideru. Tajna krije se u običnom belancetu i u malo strpljenja.

Zašto je domaća pileća čorba od piletine često mutna

Mutnoću pravi brzo kuvanje na jakoj vatri. Kada tečnost jako ključa, belančevine iz mesa i kostiju se raspadaju u sitne čestice. Te čestice plutaju kroz čorbu i daju joj sivkastu, neprivlačnu boju. Masnoća se meša sa tečnošću umesto da se odvoji na površini.

Druga greška je mešanje kašikom tokom kuvanja. Svaki pokret kašike diže talog sa dna i vraća ga u čorbu. Rezultat je gusta, mlečna tečnost koja nema veze sa onom koju služe u restoranima.

Bakin trik sa belancetom za kristalno bistru čorbu

Stari trik glasi ovako: kada se čorba skuva, umutite jedno belance viljuškom dok ne napravi laganu penu. Sipajte ga u vrelu čorbu i ostavite dva do tri minuta. Belance će se zgrušati i pokupiti sve sitne čestice i masnoće iz tečnosti.

Sva nečistoća se podiže na površinu u vidu bele pene. Tu penu nežno skinete kašikom ili procedite čorbu kroz gustu gazu. Ostaje vam kristalno bistra čorba boje zlata, baš kao iz pravog restorana.

Šta je tajna bistre čorbe od piletine

Tajna bistre čorbe leži u tri pravila: umućeno belance na kraju kuvanja, lagana vatra najmanje dva sata i nema mešanja tokom krčkanja. Ova kombinacija uklanja sve nečistoće i daje čorbi zlatnu boju.

Tri zlatna pravila za bakinu pileću čorbu

Ako želite čorbu kakvu je pravila vaša baka, držite se ovih koraka. Nema preskakanja, nema improvizacije.

Lagana vatra dva sata minimum – čorba treba samo da drhti, a ne da ključa. Mehurići jedva da se vide na površini.

– čorba treba samo da drhti, a ne da ključa. Mehurići jedva da se vide na površini. Nikada ne mešajte kašikom – samo povremeno skinite penu sa vrha dok se kuva.

Dodajte umućeno belance pred kraj – ono će „uloviti“ svu sitnu prljavštinu i masnoću.

Procedite kroz gazu ili gustu cediljku – tako uklanjate i najmanje ostatke koji mogu da zamute.

Greške koje kvare trik za pileću čorbu

Mnogi dodaju belance u hladnu čorbu i čude se zašto ne radi. Belance reaguje isključivo u vrućoj tečnosti, blizu tačke ključanja. Druga česta greška je prejako ključanje nakon što dodate belance, jer se pena tada razbija i vraća natrag u tečnost.

Ne zaboravite ni na kvalitet piletine. Domaća koka daje bogatiju i čistiju čorbu od industrijskog piletine. Kosti sa malo mesa takođe pomažu, jer daju aromu bez previše masnoće koja muti.

Kako servirati bistru pileću čorbu

Bistra čorba od piletine zaslužuje i prave dodatke. Poslužite je sa domaćim rezancima, griz knedlama ili sitno seckanim peršunom. Kap limunovog soka pred serviranje diže aromu i daje svežinu. Tanjir treba da bude dubok i topao, jer hladan porcelan ubija temperaturu čorbe.

Probajte ovaj trik već prvi put kada budete spremali nedeljni ručak. Razlika je vidljiva već kod prve kašike. Koji trik za bistru čorbu je koristila vaša baka i da li ste ga i vi sačuvali u porodičnom receptu?

Koliko dugo se kuva bistra pileća čorba

Minimum dva sata na veoma laganoj vatri. Kraće kuvanje ne izvlači dovoljno ukusa iz kostiju, a jače ključanje pravi mutnu tečnost.

Da li se belance dodaje pre ili posle soljenja

Belance uvek ide na kraju, nakon soljenja i kada je čorba gotova. Posolite ranije jer so pomaže da se arome izvuku.

Može li se bistra čorba podgrevati sutradan

Može, ali nemojte je mešati prilikom podgrevanja. Zagrevajte na laganoj vatri i skinite eventualnu masnoću koja se skupila na vrhu.

