Bivša radnica restorana pokazala najbrži način za pripremu piletine – ukus je vrhunski! (VIDEO)

Otkrila je jednostavan način pripreme piletine koji ju je naučila od vrhunskih šefova kuhinje, ukus je nenadmašan

Bivša radnica restorana otkrila je jednostavan način pripreme piletine koji ju je naučila od vrhunskih šefova kuhinje, metod koji garantuje da će meso biti sočno, mekano i savršenog ukusa.

Za mnoge ljude piletina je nezaobilazan deo ishrane i osnovni sastojak brojnih jela. Njena svestranost i jednostavna priprema učinile su je popularnom u gotovo svim kuhinjama sveta.

Nikola Maklaflin, kulinarska urednica portala AllRecipes, podelila je savete i trikove koje je naučila dok je radila u restoranu rame uz rame sa profesionalnim kuvarima, i to kroz detaljan video na YouTube kanalu, prenosi nova.rs.

Savršana piletina

Govoreći o tome kako da piletina ispadne „savršena“, Nikola je objasnila: „Moj omiljeni način pripreme pilećih fileta zovem ‘restoranski način’, jer sam tako naučila da ih kuvam dok sam radila u restoranu. Mislim da šefovi koriste upravo ovaj metod jer je pametan, brz i uvek daje odlične rezultate.“

Na pleh je stavila sirove pileće filete, zatim ih posula belim lukom u prahu i prahom od crnog luka. Dodala je i so i biber, objašnjavajući da prvo začini gornju stranu, a drugu tek kad meso stavi u tiganj.

Otkrila je i da se piletina najpre zapekne na šporetu, a zatim se pečenje dovrši u rerni zagrejanoj na 195 stepeni.

Šta se najbitniji korak?

„Prvi korak ka dobijanju ukusa kod običnih pilećih fileta bez kože i kostiju jeste da se postigne karamelizacija, jer boja znači ukus“, objasnila je Nikola.

U vreli tiganj sipala je malo maslinovog ulja, pa stavila filete začinjene stranom nadole.

„Pustiću ih da se peku dok se sami ne odvoje od dna tiganja. Dok se donja strana peče, začiniću i drugu. Ne treba žuriti. Meso će samo pokazati kada je spremno, ako se lepi, prerano je. Kad vidite da se ivice počinju zapeći, to je znak da je vreme za okretanje.“ Kada se meso više ne lepi za tiganj, spremno je da se okrene.

Na dnu tiganja ostaće sloj začina i soka od piletine, koji se koristi za pravljenje sosa punog ukusa. Da bi se formirao taj „zlatni sok“, Nikola dodaje malo vode, pileće supe ili belog vina, nakon čega se tiganj sklanja s vatre i stavlja u rernu.

I završni deo je bitan

To se radi kako bi se piletina ravnomernije ispekla i zadržala sočnost, umesto da spolja izgori, a unutra ostane sirova. To je česta greška kod pripreme piletine, spolja bude prepečena, a iznutra nedovoljno pečena. Ova tehnika je svojevrsno osiguranje da se to ne dogodi“, objašnjava ona.

U zavisnosti od debljine mesa, piletinu je dovoljno peći u rerni 15 do 20 minuta, a zatim je ostaviti da „odmori“ još pet do deset minuta.

„Već sada se vidi zlatni sok na dnu tiganja, to je prirodni sok iz mesa pomešan sa malo vina. Upravo to čini piletinu tako ukusnom i savršeno mekanom“, zaključila je Nikola.

