Bolja od ruske, gotova za 15 minuta – slavska salata koja je pokorila Instagram!

Brža od ruske, kremastija od klasične – slavska salata koja je pokorila Instagram!

Zvuči kao nemoguća misija: impresionirati goste za slavu, a ne provesti večnost u kuhinji. Ali postoji rešenje – slavska salata koja je gotova za 15 minuta, a mnogi tvrde da je ukusnija od klasične ruske. Postala je hit na proslavama, a Instagram je poludeo za njom. Ako ste u dilemi „šta da kuvam za slavu“, ovo je recept koji menja sve.

Kako napraviti salatu koja je bolja od ruske za samo 15 minuta?

Ako želite salatu koja je kremasta, puna ukusa i gotova u tren oka, onda je ovo rešenje za vas: spojite kiselu pavlaku, majonez, šunku, kačkavalj i kisele krastavčiće. Zvuči jednostavno, zar ne? I jeste!

Ma, znate ono kad vam se jede nešto lepo i zasitno, a nemate vremena ni živaca za komplikacije? E, ova salata je baš takva! Nećete verovati kako se brzo pravi, a ukus je… ma, probajte pa mi javite. Kod mene je definitivno preuzela presto klasične ruske salate.

Koji su sastojci potrebni za ovu brzu i ukusnu salatu?

Za ovu savršenu salatu potrebni su vam samo ovi sastojci:

300g šunke,

200g kačkavalja,

200g kiselih krastavčića,

200g kisele pavlake i

100g majoneza.

Po želji, dodajte malo soli i bibera, mada ja retko kad i to stavljam – ukusi su već savršeni!

Ova salata je toliko dobra da će biti sjajna čak i sa „običnim“ namirnicama. Nema tu neke filozofije, samo dobre stvari spojene na pravi način.

Kako se priprema ova Instagram zvezda od salate – korak po korak?

Evo kako da je napravite i vi, bez muke i stresa:

Iseckajte šunku na sitne kockice. Što sitnije, to bolje, jer se tako svi ukusi lepo sjedine. Narendajte kačkavalj. Možete ga i iseckati na sitne kockice, ali ja volim da ga narendam jer tako daje kremastiju teksturu. Iseckajte kisele krastavčiće na sitne kockice. Ovo je ključno za onu osvežavajuću notu! Sve sastojke ubacite u veliku činiju. Bez ustručavanja, nek se druže! Dodajte kiselu pavlaku i majonez. Sad sledi magija! Dobro promešajte. Mešajte dok se sve lepo ne sjedini i dok ne dobijete homogenu, kremastu smesu. Po želji, posolite i pobiberite. Probajte pa odlučite da li vam treba još začina. Ostavite salatu da se ohladi u frižideru barem 30 minuta pre serviranja. Tako će se ukusi još bolje prožeti.

I to je to! Čas posla, a rezultat je za pamćenje.

Često postavljana pitanja o brzoj slavskoj salati (FAQ)

Mogu li koristiti neki drugi sir umesto kačkavalja?

– Naravno! Možete koristiti gaudu, edamer ili neki drugi tvrdi sir koji volite. Bitno je da je sir koji se lako renda i daje dobar ukus.

Da li mogu pripremiti salatu dan ranije?

– Apsolutno! Ova salata je čak i ukusnija kada odstoji preko noći u frižideru, jer se tako ukusi bolje prožmu. Samo je izvadite malo pre serviranja da ne bude previše hladna.

Koja šunka je najbolja za ovu salatu?

– Ja volim da koristim klasičnu dimljenu šunku, ali možete koristiti i pileću ili ćureću, zavisno od vaših preferencija. Bitno je da je kvalitetna i ukusna!

Mogu li dodati još nešto u salatu?

– Naravno, budite kreativni! Neki vole da dodaju malo kuvanog jaja, graška ili kukuruza. Ja sam je probala i sa malo svežeg peršuna i bilo je super. Ali, verujte mi, i u originalnoj verziji je savršena!

Eto, videli ste i sami – nema potrebe za mukotrpnim satima u kuhinji da biste imali fenomenalno slavsko predjelo. Ova salata je dokaz da jednostavno ne znači manje ukusno, već naprotiv! Brza, kremasta, puna ukusa i apsolutni hit na svakoj trpezi. Ne samo da će vam uštedeti vreme, već će vas i učiniti zvezdom slave. Probajte je i javite mi utiske!

