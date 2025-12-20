Bolja od svake mrsne: Posna ruska salata koja prosto obara s nogu

 –  

Svi misle da je mrsna bolja dok ne probaju ovo. Posna ruska salata spremljena na ovaj način je jedini recept koji vam zapravo treba.

Foto:fagor.rs/Printscreen

Ova posna ruska salata je toliko kremasta i bogata da niko neće ni primetiti da u njoj nema mesa i jaja.

Iako je ova slavska kraljica uglavnom poznata u svom mrsnom izdanju, prava istina je da njena posna varijanta može biti jednako raskošna, ako ne i bolja. Posna ruska salata nije samo zamena za original; to je jelo koje svojom bojom i bogatstvom ukusa unosi pravu prazničnu radost na svaku trpezu.

Recept koji vam donosimo je proveren decenijama – jednostavan, a pruža onaj savršen, kremasti užitak koji svi volimo.

Sastojci:

  • 200 gr graška
  • 200 gr krompira
  • 200 gr šargarepe
  • 200 gr kukuruza šećerca
  • 5 kiselih krastavčića
  • 200-300 g posnog majoneza
  • so

Priprema:

Sve počinje sa pažljivom pripremom povrća. Oljuštite i skuvajte krompir i šargarepu, a posebno skuvajte grašak i kukuruz šećerac. Ključni korak koji mnogi zaborave: dobro procedite povrće. Višak vode je neprijatelj dobre salate.

Kada se povrće prohladi, iseckajte krompir, šargarepu i krastavčiće na sitne, ujednačene kockice. Sjedinite sve u jednoj velikoj posudi – taj trenutak kada se sve boje pomešaju je prava uvertira u praznik.

Posolite po svom ukusu i dodajte posni majonez. Mešajte pažljivo, polako, kako bi svako zrno graška i kukuruza ostalo celo, a salata postala kompaktna i kremasta. Pre serviranja, ostavite je da odstoji i dobro se ohladi – tako će se ukusi najbolje prožeti.

Iznesite je na sto u malim, ukrašenim činijama, dodajte grančicu peršuna za svežinu i posmatrajte kako nestaje sa tanjira. Jer, kada je posna ruska salata napravljena ovako, sa pažnjom i po proverenom receptu, ona zaista obara s nogu.

Mali trikovi za ukus koji se pamti

Ponekad se desi da uprkos receptu salata ne ispadne onako kako smo zamislili. Da bi vaša posna ruska salata svakog puta bila remek-delo, isprobajte ove male tajne:

  • Nakon što skuvate povrće, ostavite ga na cediljki bar pola sata. Ako ostane vlažno, razblažiće majonez i salata će postati vodenasta umesto kremasta.
  • Ako su krastavčići previše blagi, dodajte u majonez samo par kapi limunovog soka ili kašičicu senfa. To će „preseći“ masnoću majoneza i otvoriti ukuse povrća.
  • Ruska salata nikada nije najbolja odmah nakon mešanja. Napravite je dan ranije. Noć u frižideru dopušta krompiru da upije aromu krastavčića i majoneza, što je čini duplo ukusnijom.

Kada na sto iznesete činiju ove salate, vi ne nudite samo obrok, već trud i pažnju koju ste uložili u svaki iseckani komadić povrća. Posna ruska salata napravljena po ovom receptu je dokaz da su najjednostavnije stvari često i najlepše. Uživajte u svakom kremastom zalogaju i u toplini doma koju ovakva jela donose. Prijatno!

