Bolja od svake mrsne: Posna ruska salata koja prosto obara s nogu

Svi misle da je mrsna bolja dok ne probaju ovo. Posna ruska salata spremljena na ovaj način je jedini recept koji vam zapravo treba.

Ova posna ruska salata je toliko kremasta i bogata da niko neće ni primetiti da u njoj nema mesa i jaja.

Iako je ova slavska kraljica uglavnom poznata u svom mrsnom izdanju, prava istina je da njena posna varijanta može biti jednako raskošna, ako ne i bolja. Posna ruska salata nije samo zamena za original; to je jelo koje svojom bojom i bogatstvom ukusa unosi pravu prazničnu radost na svaku trpezu.

Recept koji vam donosimo je proveren decenijama – jednostavan, a pruža onaj savršen, kremasti užitak koji svi volimo.

Sastojci:

200 gr graška

200 gr krompira

200 gr šargarepe

200 gr kukuruza šećerca

5 kiselih krastavčića

200-300 g posnog majoneza

so

Priprema:

Sve počinje sa pažljivom pripremom povrća. Oljuštite i skuvajte krompir i šargarepu, a posebno skuvajte grašak i kukuruz šećerac. Ključni korak koji mnogi zaborave: dobro procedite povrće. Višak vode je neprijatelj dobre salate.

Kada se povrće prohladi, iseckajte krompir, šargarepu i krastavčiće na sitne, ujednačene kockice. Sjedinite sve u jednoj velikoj posudi – taj trenutak kada se sve boje pomešaju je prava uvertira u praznik.

Posolite po svom ukusu i dodajte posni majonez. Mešajte pažljivo, polako, kako bi svako zrno graška i kukuruza ostalo celo, a salata postala kompaktna i kremasta. Pre serviranja, ostavite je da odstoji i dobro se ohladi – tako će se ukusi najbolje prožeti.

Iznesite je na sto u malim, ukrašenim činijama, dodajte grančicu peršuna za svežinu i posmatrajte kako nestaje sa tanjira. Jer, kada je posna ruska salata napravljena ovako, sa pažnjom i po proverenom receptu, ona zaista obara s nogu.

Mali trikovi za ukus koji se pamti

Ponekad se desi da uprkos receptu salata ne ispadne onako kako smo zamislili. Da bi vaša posna ruska salata svakog puta bila remek-delo, isprobajte ove male tajne:

Nakon što skuvate povrće, ostavite ga na cediljki bar pola sata. Ako ostane vlažno, razblažiće majonez i salata će postati vodenasta umesto kremasta.

Ako su krastavčići previše blagi, dodajte u majonez samo par kapi limunovog soka ili kašičicu senfa. To će „preseći“ masnoću majoneza i otvoriti ukuse povrća.

Ruska salata nikada nije najbolja odmah nakon mešanja. Napravite je dan ranije. Noć u frižideru dopušta krompiru da upije aromu krastavčića i majoneza, što je čini duplo ukusnijom.

Kada na sto iznesete činiju ove salate, vi ne nudite samo obrok, već trud i pažnju koju ste uložili u svaki iseckani komadić povrća. Posna ruska salata napravljena po ovom receptu je dokaz da su najjednostavnije stvari često i najlepše. Uživajte u svakom kremastom zalogaju i u toplini doma koju ovakva jela donose. Prijatno!

Podelite ovaj recept sa prijateljima kojima je potrebna inspiracija za posnu trpezu – neka i njihov dom miriše na praznike!

