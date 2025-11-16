Bolja večera ne postoji: Melem za creva, starinsko jelo koje se pravi za 15 minuta, a vraća snagu posle napornog dana

Cicvara je starinsko čudo! Melem za creva, gotova za 15 minuta – recept za najbolju večeru koja vraća snagu!

U trenucima kada smo preumorni od obaveza i kada nam je potrebna brza, a hranljiva večera, često posegnemo za brzim rešenjima. Ipak, najbolji odgovori kriju se u starinskim jelima koja su naši preci koristili vekovima. Jedno takvo jelo je cicvara, recept koji dolazi iz vremena kada je hrana morala biti jednostavna, ali moćna.

Cicvara je bila neizostavan deo kuhinje srpskog, crnogorskog i hercegovačkog podneblja, a i danas je omiljena. Pravi se od žutog ili belog kukuruznog brašna, uz dodatak kajmaka ili sira, a tajna njene snage je u kvalitetu namirnica. Upravo zbog tog spoja, veruje se da je ovo jelo izvanredno za probavu, zbog čega mu s pravom daju naziv „melem za creva“.

Šta cicvaru čini savršenom? Tajna je u kajmaku

Kvalitet je sve. Što je kajmak masniji i kremastiji, to će cicvara biti ukusnija i hranljivija. Priprema je toliko jednostavna da je cela večera na stolu za samo 15 minuta, što je čini idealnim izborom nakon napornog dana kada vam je neophodan obrok koji brzo vraća snagu.

Sastojci:

2 dl vode

2 dl mleka

300-400 g sira škripaca ili kajmaka

8 kašika belog kukuruznog brašna

1 kašika masti nerastopljene (ako se koristi kajmak ne treba)

1 kašičica soli

kašika meda

Priprema:

Sipati mleko, vodu i mast u šerpu i staviti da prokuva, pa dodati sir i so, a zatim dobro promešati. Kad ponovo prokuva, smanjiti temperaturu, sipati kukuruzno brašno i neprekidno mešati da polako krčka desetak minuta. Kad se po dnu posude „uhvati“ smesa, kao da se malo lepi i dobija teksturu „žvake“, gotova je.

Cicvara je najlepša kada je vruća, odmah servirana. Tradicionalno se služi uz kiselo mleko, jogurt ili kiselu pavlaku, ali možete je kombinovati i uz svežu salatu po želji.

Uživajte u ovom starinskom, preukusnom jelu i javite nam kako vam se dopao recept!

