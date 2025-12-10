Bolja večera ne postoji: Starinsko jelo koje čisti creva i vraća snagu za 15 minuta

Starinsko i preukusno jelo koje čisti creva i vraća snagu posle napornog dana!
Ovaj recept je pravo blago iz tradicije: jednostavan, brz i neverovatno delotvoran. Za samo 15 minuta na stolu je obrok koji ne samo da zasiti, već i umiruje stomak, podstiče varenje i vraća energiju kada vam je najpotrebnija. Njegova moć leži u spoju prirodnih sastojaka i starinskog načina pripreme – baš onako kako su nekada domaćice hranile porodicu posle teških dana. Nije u pitanju samo hrana, već mali ritual zdravlja i snage, dokaz da su najjednostavnija jela često i najlekovitija.
Kako su naši stari pravili cicvaru
Starinski recept za cicvaru dolazi iz vremena kada se ovo jelo često pripremalo svake večeri. Cicvara je bila neizostavan deo kuhinje srpskog, crnogorskog, krajiškog i istočnohercegovačkog podneblja. Pravi se od žutog ili belog kukuruznog brašna, uz dodatak kajmaka ili sira, zavisno od regije u kojoj se priprema.
Jedna tajna starinskog recepta za cicvaru je u kvalitetu kajmaka. Što je kajmak masniji i kremastiji, to će cicvara biti ukusnija. Veruje se da je ovo jelo izvanredno za probavu, zbog čega mu daju naziv „melem za creva“.
Sastojci:
– 2 dl vode
– 2 dl mleka
– 300-400 g sira škripaca ili kajmaka
– 8 kašika belog kukuruznog brašna
– 1 kašika masti nerastopljene (ako se koristi kajmak ne treba)
– 1 kašičica soli
– kašika meda
Priprema:
Sipati mleko, vodu i mast u šerpu i staviti da prokuva, pa dodati sir i so, a zatim dobro promešati. Kad ponovo prokuva, smanjiti temperaturu, sipati kukuruzno brašno i neprekidno mešati da polako krčka desetak minuta. Kad se po dnu posude „uhvati“ smesa, kao da se malo lepi i dobija teksturu „žvake“, gotova je.
Najlepša je vruća. Može da se posluži uz kiselu pavlaku, jogurt ili kiselo mleko, a može i da se napravi salata po želji.
Ako tražite večeru koja je istovremeno jednostavna, ukusna i lekovita, ovaj starinski recept je pravi izbor. Nije samo obrok, već mali ritual zdravlja koji podseća na toplinu doma i snagu tradicije. Najlepše od svega – čisti creva i vraća snagu, pa ćete posle napornog dana dobiti upravo ono što vam je potrebno: miran stomak, obnovljenu energiju i osećaj da ste učinili nešto dobro za sebe.
Prijatno i javite nam kako vam se dopao recept!
(kurir.rs)
