Bolja večera od ovog ne postoji – melem za creva, starinsko i preukusno jelo koje vraća snagu snagu posle napornog dana!

Ovaj starinski recept za cicvaru dolazi iz vremena kada se ovo jelo često pripremalo svake večeri. Cicvara je bila neizostavan deo kuhinje srpskog, crnogorskog, krajiškog i istočnohercegovačkog podneblja. Pravi se od žutog ili belog kukuruznog brašna, uz dodatak kajmaka ili sira, zavisno od regije u kojoj se priprema.

Jedna tajna starinskog recepta za cicvaru je u kvalitetu kajmaka. Što je kajmak masniji i kremastiji, to će cicvara biti ukusnija. Veruje se da je ovo jelo izvanredno za probavu, zbog čega mu daju naziv „melem za creva“.

Sastojci:

– 2 dl vode

– 2 dl mleka

– 300-400 g sira škripaca ili kajmaka

– 8 kašika belog kukuruznog brašna

– 1 kašika masti nerastopljene (ako se koristi kajmak ne treba)

– 1 kašičica soli

– kašika meda

Priprema:

Sipati mleko, vodu i mast u šerpu i staviti da prokuva, pa dodati sir i so, a zatim dobro promešati. Kad ponovo prokuva, smanjiti temperaturu, sipati kukuruzno brašno i neprekidno mešati da polako krčka desetak minuta. Kad se po dnu posude „uhvati“ smesa, kao da se malo lepi i dobija teksturu „žvake“, gotova je.

Najlepša je vruća. Može da se posluži uz kiselu pavlaku, jogurt ili kiselo mleko, a može i da se napravi salata po želji.

Prijatno i javite nam kako vam se dopao recept!

(kurir.rs)

