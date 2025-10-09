Bolje večere od ove nema: Pravi melem za creva, jedno starinsko, preukusno jelo najbolje vraća snagu posle napornog dana

Ko voli da jede cicvaru?

Najbolja večera na svetu – recept za starinsko, preukusno jelo koje vraća snagu i poboljšava probavu posle napornog dana!

Ovaj starinski recept za cicvaru dolazi iz vremena kada se ovo jelo često pripremalo svake večeri. Cicvara je bila neizostavan deo kuhinje srpskog, crnogorskog, krajiškog i istočnohercegovačkog podneblja. Pravi se od žutog ili belog kukuruznog brašna, uz dodatak kajmaka ili sira, zavisno od regije u kojoj se priprema.

Jedna tajna starinskog recepta za cicvaru je u kvalitetu kajmaka. Što je kajmak masniji i kremastiji, to će cicvara biti ukusnija. Veruje se da je ovo jelo izvanredno za probavu, zbog čega mu daju naziv „melem za creva“.

Sastojci:

– 2 dl vode

– 2 dl mleka

– 300-400 g sira škripaca ili kajmaka

– 8 kašika belog kukuruznog brašna

– 1 kašika masti nerastopljene (ako se koristi kajmak ne treba)

– 1 kašičica soli

– kašika meda (po želji)

Priprema:

Sipati mleko, vodu i mast u šerpu i staviti da prokuva, pa dodati sir i so, a zatim dobro promešati. Kad ponovo prokuva, smanjiti temperaturu, sipati kukuruzno brašno i neprekidno mešati da polako krčka desetak minuta. Kad se po dnu posude „uhvati“ smesa, kao da se malo lepi i dobija teksturu „žvake“, gotova je.

Najlepša je vruća. Može da se posluži uz kiselu pavlaku, jogurt ili kiselo mleko, a može i da se napravi salata po želji.

Prijatno i javite nam kako vam se dopao recept!

(kurir.rs)

