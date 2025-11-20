Bolji od pirinča – delikates koji osvaja srca Srba, idealan uz meso i povrće

Koliko puta ste se našli u dilemi šta da poslužite uz meso ili povrće, a da nije uvek isti pirinač? Srpska kuhinja voli raznovrsnost, ali često se vraćamo na rutinu. Zato sve češće na trpezi osvaja kus kus – lagan, hranljiv i ukusan prilog koji mnogi doživljavaju kao bolji od pirinča. Njegova jednostavnost i toplina čine ga pravim delikatesom za svaku priliku.
Ne traži komplikovanu pripremu, a rezultat je pun tanjir koji miriše na domaćinstvo. Ide uz sve – od nedeljnog ručka do brzog večernjeg obroka. Kus kus se lako uklapa u svaki ritam – bilo da kuvate za porodicu, spremate obrok unapred ili želite nešto toplo i utešno posle napornog dana. Njegova neutralna osnova prima začine, sosove i povrće kao da je stvoren za improvizaciju.
Zašto je bolji od pirinča?
- Sitna zrnca kus kusa upijaju začine i sosove, pa svako jelo dobija puniji ukus.
- Brzo se sprema – dovoljno je nekoliko minuta da bude gotov.
- Bogat je vlaknima i hranljivim sastojcima, pa daje duži osećaj sitosti.
- Savršeno se uklapa uz pečenu piletinu, ribu ili povrće.
Konkretni saveti i alternative:
– Za laganiju varijantu, kombinujte kus kus sa povrćem poput tikvica, šargarepe ili brokolija.
– Ako želite jači ukus, dodajte malo maslinovog ulja, limuna ili domaćeg kajmaka.
– Može se poslužiti i kao samostalno jelo, uz salatu od paradajza i krastavca.
– Alternativa: bulgur ili proso, ali kus kus ostaje favorit mnogih domaćinstava.
Najčešća pitanja o kus kusu:
Da li je zdraviji od pirinča?
- Da, jer sadrži više vlakana i daje duži osećaj sitosti.
Kako se sprema?
- Jednostavno – prelije se vrelom vodom ili bujonom i začini po ukusu.
Može li se kombinovati sa ribom?
- Naravno, posebno uz lososa ili pastrmku.
Da li je pogodan za vegetarijance?
- Da, savršen je uz povrće i biljne proteine.
Ako tražite prilog koji je praktičan, ukusan i zdrav, kus kus je pravi izbor. Nije slučajno što ga mnogi doživljavaju kao bolji od pirinča – jer donosi toplinu domaće kuhinje, a istovremeno pruža novu dimenziju ukusa. Idealno uz meso i povrće, kus kus postaje jelo koje se pamti i rado ponavlja.
Pratite Krstaricu na www.krstarica.com