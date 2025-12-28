Bolju i hrskaviju piletinu nikada niste jeli, a tajna je u sastojku od 50 dinara koji svi imamo u kuhinji

Otkrivamo vam stari trik i tajni sastojak od 50 dinara uz koji ćete dobiti piletinu o kakvoj ste do sada samo sanjali.

Svi znamo onaj osećaj kada želimo da spremimo savršenu piletinu, ali kožica ostane mekana, a meso se presuši u rerni. Da biste dobili onaj čuveni ukus i teksturu kao iz najboljih restorana, ne trebaju vam komplikovani recepti. Sve što vam treba je sastojak od 50 dinara – obična soda bikarbona (ili prašak za pecivo).

Stara caka koja uvek upali

Možda zvuči neobično, ali ovo je trik koji iskusni kuvari koriste decenijama. Kada malu količinu sode bikarbone pomešate sa solju i utrljate u piletinu, dešava se prava magija.

Soda pomaže da se površina mesa brže isuši i postane zlatna i hrskava, dok unutrašnjost ostaje meka i puna sokova. Tako dobijate piletinu koja prosto mami na još jedan zalogaj.

Šta vam je potrebno:

Celo pile ili vaši omiljeni komadi (bataci, krilca)

So i začini po želji

Pola kašičice sode bikarbone

Malo ulja ili masti

Postupak pripreme:

Najvažnije je da piletinu prvo dobro obrišete ubrusom. Površina mora biti potpuno suva da bi trik uspeo. U maloj šoljici pomešajte so, začine i naš sastojak od 50 dinara.

Ovom mešavinom dobro istrljajte meso, naročito tamo gde ima najviše kožice.

Pecite u zagrejanoj rerni na uobičajen način. Primetićete kako kožica odmah počinje da dobija onu prelepu boju i čvrstinu.

Mali trikovi koji čine veliku razliku

Da bi vam piletina baš svaki put ispala kao sa slike, vredi zapamtiti i ovih par sitnica koje se u kuhinji uče godinama.

Sobna temperatura je ključ: Nikada ne stavljajte piletinu direktno iz frižidera u vrelu rernu. Izvadite meso bar 20 minuta ranije. Tako će se ravnomernije ispeći, a naš tajni sastojak će brže „odraditi svoje" na kožici.

Ne pretrpavajte pleh: Ako komade mesa poređate previše blizu jedan drugom, oni će početi da se kuvaju u sopstvenoj pari umesto da se peku. Ostavite malo prostora između njih kako bi vreo vazduh mogao da cirkuliše i stvori tu čuvenu hrskavu koricu.

Pustite meso da „odmori": Kada izvadite piletinu iz rerne, nemojte je odmah seći. Sačekajte pet minuta. Tako će se sokovi unutar mesa stabilizovati, pa neće iscureti pri prvom rezu, a meso će ostati neverovatno meko.

Voda je neprijatelj hrskavosti: Ako marinirate meso u tečnosti (poput limunovog soka ili sirćeta), obavezno ga ponovo dobro posušite pre nego što nanesete našu mešavinu sa sodom. Što je površina suvlja, rezultat će biti bolji.

Možda ovi detalji deluju sitno, ali upravo oni prave onu tanku granicu između prosečnog ručka i vrhunskog specijaliteta. Videćete, ruka majstora se prepoznaje baš po ovakvim malim tajnama koje zlata vrede.

Ideja za brzi prilog uz ovakvu piletinu

Dok se rerna već greje, iskoristite priliku. Oko piletinu u pleh možete poređati krupnije sečen krompir ili šargarepu. Oni će upiti sve one fine sokove koji cure iz mesa tokom pečenja i dobićete kompletan ručak koji ima onaj pravi, starinski ukus „iz rerne“.

