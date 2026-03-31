Brz, ukusan i zdrav doručak gotov za 10 minuta: Daje energiju za pola dana, a ne gomila salo

Ako ste ujutru u žurbi, a ipak želite nešto hranljivo i ukusno, ovaj brz, ukusan i zdrav doručak je pravo rešenje za vas. Ne zahteva puno vremena ni komplikovane sastojke, a pruža energiju koja će vas držati sitim i fokusiranim tokom celog jutra a i dobrog dela dana

Ovaj doručak je idealan za sve – bilo da radite, učite ili jednostavno želite da započnete dan na pravi način.

Sastojci:

2 jaja

1 manja tikvica

2 kašike ovsenih pahuljica

1 kašika jogurta

Prstohvat soli

Malo maslinovog ulja

Priprema:

Tikvicu izrendajte i blago ocedite višak vode. U činiji umutite jaja, dodajte ovsene pahuljice, jogurt i tikvicu. Posolite po ukusu i sve dobro promešajte.

Na tiganju zagrejte malo maslinovog ulja i sipajte smesu. Pecite na srednjoj temperaturi nekoliko minuta sa obe strane dok ne dobije lepu zlatnu boju.

Možete poslužiti uz jogurt ili svežu salatu.

Zašto je ovaj doručak odličan izbor?

Ovaj brz, ukusan i zdrav doručak kombinuje proteine iz jaja, vlakna iz ovsenih pahuljica i vitamine iz tikvica. Upravo ta kombinacija doprinosi dužem osećaju sitosti i stabilnom nivou energije.

Pored toga, lagan je za stomak i ne opterećuje organizam, što ga čini savršenim izborom za početak dana.

Ako tražite jednostavan način da poboljšate svoje jutarnje navike, ovaj doručak je prava stvar. Sprema se za samo nekoliko minuta, a donosi maksimum ukusa i koristi za vaše zdravlje.

