Brza domaća pogača koja se ne mesi – donosi najlepši miris u vaš dom, a sprema se brzo i bez čekanja

Brza domaća pogača budi uspomene i greje dušu bez trunke muke! Zaboravite na dugo čekanje testa i isprobajte ovaj recept još danas!

Svi imamo one dane kada nam se jede nešto toplo, hrskavo i domaće, ali nemamo vremena. Sećate se mirisa bakine kuhinje nedeljom ujutru?

Taj miris pečenog testa uvek me vrati u bezbrižno detinjstvo. Ipak, današnji brzi tempo života retko nam dozvoljava sate provedene pored šporeta.

Zato je brza domaća pogača pravo rešenje za svaki užurbani dan. Ne traži kvasac, pa samim tim nema ni dugog čekanja da testo naraste. Samo pomešate osnovne sastojke i ubacite pleh u rernu. Moja porodica prosto obožava ovaj recept, a čvrsto verujem da ćete i vi.

Zašto je brza domaća pogača super

Ponekad mi gosti dođu potpuno nenajavljeni. Umesto stresa i panike, ja jednostavno palim rernu. Ovaj ukusni hleb bez narastanja me izvuče iz neprilike svaki bogovetni put. Prava je milina kada cela kuća divno zamiriše za manje od pola sata. Nema onog mučnog mešenja od kojeg vas posle bole ruke. Nema ni oblaka brašna po celoj kuhinji. Sve se završi u jednoj jedinoj posudi. Uz komad starog sira i malo hladnog jogurta, dobijate zaista kraljevski obrok. Zar to nije prosto sjajno? Uvek se radujem tom trenutku kada pleh izađe iz rerne.

Tajna za najmekše testo bez muke

Recept je toliko prost da ga bez problema mogu napraviti i deca. Treba vam samo malo pšeničnog brašna, jedan prašak za pecivo, so, malo ulja i topla voda. Mnogi iskusni kuvari dodaju i kiselo mleko za još lepšu, sunđerastu teksturu. Glavni ključ uspeha je u tome da testo obavezno ostane mekano pod prstima. Nikako ne smete previše grubo da ga mesite. Samo ga blago oblikujte vlažnim rukama na plehu. Vaša pogača iz rerne treba da izgleda pomalo rustično i neuredno. Baš takva potpuno nesavršena forma daje joj onaj pravi, prepoznatljivi seoski šmek.

Evo nekoliko korisnih i praktičnih koraka koje stalno koristim:

Obavezno koristite gusti jogurt ili domaće kiselo mleko za dodatnu mekoću testa.

Pospite malo crnog susama, kima ili krupne morske soli preko testa pre samog pečenja.

Pecite uvek na 200 stepeni sve dok korica ne postane predivno zlatna i hrskava.

Kako da topla domaća lepinja ispadne savršena

Kada god se sprema naša omiljena brza domaća pogača, rerna mora biti unapred dobro zagrejana i vrela. To je onaj mali kulinarski trik koji zaista pravi ogromnu razliku. Vrela rerna praktično šokira testo čim uđe unutra. Tako ovaj ukusni brzi hleb jako brzo naraste i dobije onu čuvenu, preukusnu hrskavu koricu spolja. Unutra, naravno, ostaje neverovatno mekano i vazdušasto, baš kao duša. Moja baka je uvek govorila da testo ima dušu i da oseća vaše raspoloženje. Zato mu uvek priđite sa puno ljubavi i pažnje, čak i kada mnogo žurite na posao.

Ovaj starinski recept je odličan i za početnike u kuhinji. Zaista ne možete ništa krupno da pokvarite. Obožavam ovo domaće pecivo jer oprašta sitne greške. Ako dodate malo više brašna, biće dosta hrskavije. Ako pak stavite više jogurta, postaće znatno vazdušastije i mekše. Veselo igranje sa raznim sastojcima je u mojoj kuhinji uvek poželjno. Zato hrabro napred, zasučite rukave i isprobajte svoje unikatne varijante.

Evo mog malog saveta za kraj. Kada je brza domaća pogača konačno pečena, obavezno je umotajte u čistu pamučnu krpu. Ostavite je tako da odmori desetak minuta. Znam da je teško odoleti onom divnom, toplom mirisu koji mami. Ipak, strpite se malo. Pamučna krpa će sačuvati toplotu i omekšati gornju koricu taman koliko treba. Posle toga je kidajte prstima. Zaboravite na oštar nož i sečenje. Pravo kulinarsko uživanje nastaje kada topli, mirisni komadići testa greju dlanove, dok se puter polako topi po njima.

Probajte, nećete zažaliti!

