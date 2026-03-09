Brza i ukusna večera? Ovaj recept sa testeninom i piletinom je savršen izbor - jednostavno se priprema i gotov je za samo 20 minuta.
Brza i ukusna večera koju svi vole: Gotova za 20 minuta, a ukus je fantastičan
Kada nemate mnogo vremena za kuvanje, najbolji izbor je brza i ukusna večera koja se priprema od jednostavnih sastojaka.
Ovaj recept je idealan za dane kada želite nešto toplo i izdašno, a da ne provedete mnogo vremena u kuhinji.
Savršen obrok za celu porodicu
Ova ukusna večera odlična je jer se sprema od sastojaka koje većina ljudi već ima u frižideru. Kombinacija testenine, piletine i kremastog sosa daje bogat ukus koji će se dopasti svima za stolom.
Osim toga, priprema je jednostavna i ne zahteva posebne kulinarske veštine.
Idealan izbor kada nemate mnogo vremena
Ako ste umorni nakon posla i želite nešto brzo, ova brza i ukusna večera može biti pravo rešenje. Sve se priprema u jednom tiganju, a rezultat je obrok koji izgleda i ima ukus kao iz restorana.
Sastojci:
- 250 g testenine
- 200 g pilećeg filea
- 200 ml pavlake za kuvanje
- 2 čena belog luka
- 1 kašika maslinovog ulja
- so i biber po ukusu
- malo rendanog parmezana (po želji)
Priprema:
Skuvajte testeninu prema uputstvu na pakovanju.
U tiganju zagrejte maslinovo ulje, pa dodajte sitno isečen beli luk i komadiće piletine. Pržite nekoliko minuta dok piletina ne dobije zlatnu boju.
Dodajte pavlaku za kuvanje, posolite i pobiberite, pa sve lagano promešajte. Kada se sos malo zgusne, ubacite kuvanu testeninu i dobro sjedinite.
Po želji pospite parmezanom i poslužite dok je toplo. Tako dobijate brzu i ukusnu večeru koja je gotova za svega dvadesetak minuta.
Ako tražite jednostavan obrok koji je gotov brzo, ova brza i ukusna večera može postati vaš omiljeni recept. Kombinacija jednostavne pripreme i odličnog ukusa čini ga idealnim za svakodnevni jelovnik.
Prijatno!
Pratite Krstaricu na www.krstarica.com