Brza i ukusna večera koju svi vole: Gotova za 20 minuta, a ukus je fantastičan

Brza i ukusna večera? Ovaj recept sa testeninom i piletinom je savršen izbor - jednostavno se priprema i gotov je za samo 20 minuta.

Kada nemate mnogo vremena za kuvanje, najbolji izbor je brza i ukusna večera koja se priprema od jednostavnih sastojaka.

Ovaj recept je idealan za dane kada želite nešto toplo i izdašno, a da ne provedete mnogo vremena u kuhinji.

Savršen obrok za celu porodicu

Ova ukusna večera odlična je jer se sprema od sastojaka koje većina ljudi već ima u frižideru. Kombinacija testenine, piletine i kremastog sosa daje bogat ukus koji će se dopasti svima za stolom.

Osim toga, priprema je jednostavna i ne zahteva posebne kulinarske veštine.

Idealan izbor kada nemate mnogo vremena

Ako ste umorni nakon posla i želite nešto brzo, ova brza i ukusna večera može biti pravo rešenje. Sve se priprema u jednom tiganju, a rezultat je obrok koji izgleda i ima ukus kao iz restorana.

Sastojci:

250 g testenine

200 g pilećeg filea

200 ml pavlake za kuvanje

2 čena belog luka

1 kašika maslinovog ulja

so i biber po ukusu

malo rendanog parmezana (po želji)



Priprema:

Skuvajte testeninu prema uputstvu na pakovanju.

U tiganju zagrejte maslinovo ulje, pa dodajte sitno isečen beli luk i komadiće piletine. Pržite nekoliko minuta dok piletina ne dobije zlatnu boju.

Dodajte pavlaku za kuvanje, posolite i pobiberite, pa sve lagano promešajte. Kada se sos malo zgusne, ubacite kuvanu testeninu i dobro sjedinite.

Po želji pospite parmezanom i poslužite dok je toplo. Tako dobijate brzu i ukusnu večeru koja je gotova za svega dvadesetak minuta.

Ako tražite jednostavan obrok koji je gotov brzo, ova brza i ukusna večera može postati vaš omiljeni recept. Kombinacija jednostavne pripreme i odličnog ukusa čini ga idealnim za svakodnevni jelovnik.

Prijatno!

