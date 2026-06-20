Brze pituljice za 15 minuta koje nestanu pre nego što ste skuvali kafu: jedan zalogaj i poželećete ceo pleh

Brze pituljice za 15 minuta bez čekanja da testo naraste. Probajte recept koji nestaje sa pleha pre nego što se ohladi.

Brze pituljice se zamese i ispeku pre nego što stigne da vam proključa kafa. Bez kvasca, bez čekanja da testo naraste satima, bez nervoze. Tri kašike ovde, malo jogurta tamo, pleh u rernu i gotovo. To je ceo trik.

Najbolji deo dolazi kad ih iznesete na sto. Nestanu brže nego što se ohlade, a vi stojite kraj praznog pleha i razmišljate da li da odmah zamesite još jednu turu.

Zašto se baš ovim pituljicama stalno vraćamo

Zato što ne traže ništa što već nemate u kuhinji. Brašno, jogurt, ulje, prašak za pecivo. Gosti se najavili u poslednji čas? Dok se čaj greje, pituljice su već rumene. Posle napornog dana nemate snage za komplikacije, a ove pituljice sa sirom oprostiće vam svaku žurbu.

Recept za brze pituljice sa jogurtom

Sastojci su kratka lista, baš kako i treba da bude:

300 g brašna

200 ml jogurta (može i kefir ili kiselo mleko)

50 ml ulja

1 kesica praška za pecivo

prstohvat soli

150 g sira (ili džem za slatku varijantu)

1 jaje za premazivanje

susam ili lan za posipanje

Priprema ide ovako. U činiji pomešajte brašno, prašak za pecivo i so. Dodajte jogurt i ulje, pa zamesite mekano testo koje ne lepi za ruke. Razvucite ga oklagijom na pobrašnjenoj površini. Isecite na kvadrate, stavite nadev i urolajte. Poređajte u pleh obložen papirom, premažite umućenim jajetom i pospite susamom. Pecite na 200°C dvanaest do petnaest minuta, dok ne porumene.

Gde ljudi najčešće pogreše

Najveća greška je tvrdo testo. Ako dodate previše brašna, pituljice ispadnu suve kao dvopek. Testo treba da bude mekano i poslušno, taman da se razvuče bez lepljenja. Druga greška: prejak nadev koji curi. Sira stavite umereno, inače vam iscuri na papir i zagori.

Slano, slatko i jedan trik za jutarnju gužvu

Volite slano? Kombinujte sir sa spanaćem ili kockicama šunke. Sladokuscima preporučujem džem od kajsije ili šljive, jer kiselkast voćni nadev lepo balansira mekano testo. Za zdraviju verziju umešajte malo integralnog brašna i seme lana. Najpametniji trik: zamesite duplu količinu i zamrznite pituljice pre pečenja. Ujutru ih samo prebacite u rernu i za petnaest minuta imate topao doručak bez ijednog prljavog suda.

Da li su brze pituljice dobre za doručak?

Jesu. Zasitne su, brzo se prave i savršeno idu uz jogurt ili čaj. Topla pituljica sa sirom uz šolju čaja zameni i pola pekare, a napravite je za manje vremena nego što čekate red kod pekara.

Ono što ove domaće pituljice izdvaja nije recept, nego osećaj. Miris tek pečenog testa vraća u detinjstvo bolje od svake fotografije. Zato pleh nestaje pre nego što stignete da izbrojite komade.

A vi, kakav nadev stavljate u pituljice, sir na staru foru ili nešto čime iznenadite goste?

Koliko dugo brze pituljice ostaju sveže?

Najlepše su dok su tople, ali u zatvorenoj posudi mogu da stoje do dva dana

Mogu li se pituljice zamrznuti?

Da, zamrznite ih pre pečenja i kasnije ispecite po potrebi, bez odmrzavanja

Koji je najbolji nadev za pituljice?

Sir je klasičan izbor, ali džem od kajsije ili šljive daje posebnu notu nostalgije

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