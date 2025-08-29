Brzi i hrskavi jogurt štapići: Gotovi za 15 minuta od sastojaka koje već imate kod kuće

 –  
Foto:Youtube/Kuvajmo lako (Printscreen)
Napravite brze i hrskave jogurt štapiće za samo 15 minuta – savršena slana užina za koju već imate sastojke kod kuće!

Zašto su jogurt štapići savršena užina

Ovi brzi jogurt štapići su idealni kada želite nešto hrskavo, slano i lako za pripremu. Kombinuju kremastost jogurta i hrskavost spoljašnjeg sloja, što ih čini savršenim snackom za decu, odrasle ili međuobrok.

Sastojci koje verovatno već imate

  • 200g grčkog jogurta
  • 100g brašna (obično ili integralno)
  • 1 kašičica praška za pecivo
  • Prstohvat soli
  • Začini po želji: crni biber, paprika, origano
  • Malo maslaca ili ulja za premazivanje
  • Opcionalno: rendani sir ili semenke po izboru

Kako pripremiti jogurt štapiće

  1. U velikoj činiji pomešajte jogurt, brašno, prašak za pecivo, so i začine.
  2. Formirajte testo i razvaljajte ga na tanki pravougaoni oblik.
  3. Secite testo na štapiće željene veličine.
  4. Premažite ih sa malo maslaca ili ulja za dodatnu hrskavost.
  5. Pecite na 180°C oko 10–12 minuta dok ne postanu zlatno-smeđi i hrskavi.

Saveti za savršene slane štapiće

  • Dodajte semenke (susam, bundeva) ili rendani sir za bogatiji ukus.
  • Testo ne razvaljujte previše – štapići ostaju mekani iznutra i hrskavi spolja.
  • Poslužite toplo ili ohlađeno, idealno za užinu ili međuobrok.

Da li ste već probali ove brze slane jogurt štapiće? Podelite u komentarima svoje varijacije, omiljene začine ili trikove.

