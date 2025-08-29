Brzi i hrskavi jogurt štapići: Gotovi za 15 minuta od sastojaka koje već imate kod kuće

Zašto su jogurt štapići savršena užina

Ovi brzi jogurt štapići su idealni kada želite nešto hrskavo, slano i lako za pripremu. Kombinuju kremastost jogurta i hrskavost spoljašnjeg sloja, što ih čini savršenim snackom za decu, odrasle ili međuobrok.

Sastojci koje verovatno već imate

200g grčkog jogurta

100g brašna (obično ili integralno)

1 kašičica praška za pecivo

Prstohvat soli

Začini po želji: crni biber, paprika, origano

Malo maslaca ili ulja za premazivanje

Opcionalno: rendani sir ili semenke po izboru

Kako pripremiti jogurt štapiće

U velikoj činiji pomešajte jogurt, brašno, prašak za pecivo, so i začine. Formirajte testo i razvaljajte ga na tanki pravougaoni oblik. Secite testo na štapiće željene veličine. Premažite ih sa malo maslaca ili ulja za dodatnu hrskavost. Pecite na 180°C oko 10–12 minuta dok ne postanu zlatno-smeđi i hrskavi.

Saveti za savršene slane štapiće

Dodajte semenke (susam, bundeva) ili rendani sir za bogatiji ukus.

Testo ne razvaljujte previše – štapići ostaju mekani iznutra i hrskavi spolja.

Poslužite toplo ili ohlađeno, idealno za užinu ili međuobrok.

Da li ste već probali ove brze slane jogurt štapiće? Podelite u komentarima svoje varijacije, omiljene začine ili trikove.