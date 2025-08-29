Brzi i hrskavi jogurt štapići: Gotovi za 15 minuta od sastojaka koje već imate kod kuće

Zašto su jogurt štapići savršena užina
Ovi brzi jogurt štapići su idealni kada želite nešto hrskavo, slano i lako za pripremu. Kombinuju kremastost jogurta i hrskavost spoljašnjeg sloja, što ih čini savršenim snackom za decu, odrasle ili međuobrok.
Sastojci koje verovatno već imate
- 200g grčkog jogurta
- 100g brašna (obično ili integralno)
- 1 kašičica praška za pecivo
- Prstohvat soli
- Začini po želji: crni biber, paprika, origano
- Malo maslaca ili ulja za premazivanje
- Opcionalno: rendani sir ili semenke po izboru
Kako pripremiti jogurt štapiće
- U velikoj činiji pomešajte jogurt, brašno, prašak za pecivo, so i začine.
- Formirajte testo i razvaljajte ga na tanki pravougaoni oblik.
- Secite testo na štapiće željene veličine.
- Premažite ih sa malo maslaca ili ulja za dodatnu hrskavost.
- Pecite na 180°C oko 10–12 minuta dok ne postanu zlatno-smeđi i hrskavi.
Saveti za savršene slane štapiće
- Dodajte semenke (susam, bundeva) ili rendani sir za bogatiji ukus.
- Testo ne razvaljujte previše – štapići ostaju mekani iznutra i hrskavi spolja.
- Poslužite toplo ili ohlađeno, idealno za užinu ili međuobrok.
Da li ste već probali ove brze slane jogurt štapiće? Podelite u komentarima svoje varijacije, omiljene začine ili trikove.
