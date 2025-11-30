Brzi posni uštipci od kojih miriše cela kuća: Toliko su vazdušasti i ukusni da nestanu za minut

Tražite brz i ukusan doručak za post? Ovi posni uštipci su toliko vazdušasti i mekani da nestaju sa stola za minut!

Svi traže recept! Posni uštipci bez kapi mleka i jaja – zamesite ih varjačom za 5 minuta, cela kuća miriše!

Kada je post u toku, priličan je izazov osmisliti različita jela za doručak i večeru. Jedno od omiljenih peciva među našom populacijom sigurno su uštipci, međutim postoje recepti za čiju pripremu je potrebno izdvojiti malo više vremena.

Ovo nije takav recept i ovakvi uštipci su posni, brzi i jednako ukusni kao i oni koji iziskuju više truda.

Sastojci:

20 gr svežeg kvasca ili 1 kesica suvog

250-300 ml mlake vode

400 gr brašna

1 kašičica šećera

1/2 kašičice soli

ulje za prženje

Priprema:

Kvasac izdrobiti, pomešati sa mlakom vodom i dodati kašičicu šećera, pa ostaviti da se aktivira. Kada se kvasac aktivira dodati so i brašno, pa varjačom zamesiti glatko testo.

Testo dobro izlupati i ostaviti desetak minuta da naraste.

U posudu za prženje sipati ulje, pa staviti da se zagreje. Kašikom vaditi uštipke i pržiti na umerenoj temepraturi. Vodite računa da se ravnomerno isprže sa svih strana.

Vadite uštipke na papirni ubrus, kako bi upio višak ulja. Uštipke služite tople, a jednako su dobri i hladni.

Možete ih jesti sa slatkim ili slanim nadevom, ili ih posuti šećerom u prahu.

Kako da uštipci ne upiju ulje?

Iako je recept izuzetno brz, ključno je obratiti pažnju na jednu stvar – temperaturu ulja! Ako ulje nije dovoljno zagrejano, uštipci će ga upiti kao sunđer i biće previše masni.

Testirajte ulje tako što ćete ubaciti mali komadić testa; ako odmah počne da peni i ispliva na površinu, spremno je.

Takođe, nikada nemojte pretrpavati posudu: pržite ih u manjim turama kako temperatura ulja ne bi naglo pala. Na taj način osiguravate da uštipci ostaju vazdušasti, hrskavi spolja, a minimalno masni iznutra.

Ne čekajte, isprobajte ovaj recept već danas i javite nam da li su i kod vas nestali za minut!

Pratite Krstaricu na www.krstarica.com