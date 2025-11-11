Brzi uštipci bez kvasca ili praška za pecivo: Ne upijaju ni kap ulja, a uz „mrvicu“ ovoga biće mekani kao duša

Ovi brzi uštipci se prave za tren, a uz samo mrvicu jednog sastojka ostaju savršeno mekani. Najjednostavniji i najzdraviji doručak!

Brzi uštipci bez kvasca ili praška za pecivo – bez ulja! Tajna je u mrvici jednog sastojka koji ih čini mekanim kao duša, a gotovi su dok skuvate kafu

Mirisni uštipci su uvek dobar izbor kada treba da spremite doručak na brzinu, a kod ovih će vam se posebno svideti to što ne treba da čekate da naraste testo. Tajna je u tome što se ovi brzi uštipci peku u rerni, ne upijaju ni kap ulja, a ostaju mekani kao duša!

Možete ih jesti i u slanoj i u slatkoj verziji.

Sastojci:

4 jajeta

225 g brašna

300 ml mleka

1 kašičica soli

mast (ili ulje, maslac…)

Priprema:

Uštipke ćete peći u rerni umesto da ih pržite u dubokom ulju. Sve što treba da uradite je da u kalupe za projice stavite po „mrvicu“ masti. Dok se greje rerne umutite: jaja sa malo soli, a potom dodajte mleko, a onda brašno i malo masti. Smesu preručite u kalupe i pecite dok ne dobijete zlatnu boju.

Ovi brzi uštipci su zdravija, brža i podjednako ukusna verzija omiljenog doručka!

