Brzinska pita sa sirom od koje se prsti ližu: Zbog 1 tajnog sastojka ukusnija je i od gibanice

Brzinska pita sa sirom koju ćete odmah zavoleti! Zbog jednog tajnog sastojka je sočnija i ukusnija od gibanice!

Ova sočna pita sa sirom se sprema munjevitom brzinom – garantujemo da ćete prste polizati!

Priznajte, koliko ste se puta razočarali u recepte za pite koji zahtevaju sate pripreme, rastezanje kora i komplikovano merenje? Gibanica, iako savršena, često oduzima previše vremena. Zato je ovaj recept postao apsolutni hit!

Ovo je recept za pitu sa sirom koja zaista ima neodoljiv ukus, ali se priprema bez imalo muke. Tvrdi se da je bolja i od prave, domaće gibanice, a tajna se krije u kiseloj pavlaci koja je čini izuzetno mekom, sočnom i kremastom. Veoma lako se priprema, a sve potrebne sastojke već sigurno imate u vašoj kuhinji.

Ova pita vam garantuje savršen rezultat za manje od sat vremena, uključujući pečenje. Napravite je jednom i postaće vaš omiljeni brzinski obrok.

Recept za savršenu brzinsku pitu sa sirom

Potrebno je:

4 jaja

150 gr brašna

200 gr kisele pavlake

150 gr sira

1 prašak za pecivo

100 ml ulja

soli

Priprema:

Umutiti jaja mikserom, dodati brašno sa praškom za pecivo i izmešati. Sir izdrobiti, pa dodati pavlaku, pa izmešati.

Dodati umućenim jajima, sipati ulje i sve polako izjednačiti. Sipati u podmazan pleh. Posuti susamom. Peći na 200 stepeni 40 minuta.

Pogledajte video pripreme

Uverili ste se da je tajna savršeno kremaste i sočne pite jednostavnija nego što ste mislili. Kisela pavlaka, u kombinaciji sa brzim mešanjem sastojaka, eliminiše potrebu za razvlačenjem kora, a rezultat je bolji od prave domaće gibanice.

Ne oklevajte, isprobajte ovaj recept već danas i uverite se u njegovu magiju. Garantujemo vam da je ovo vaš novi omiljeni, brzi recept!

