Brzinska proja na čaše: Ovaj sastojak joj daje poseban šmek, niste to do sada probali

Recept koji uspeva i početnicima u kuhinji. Brzinska proja na čaše oduševiće ukućane.
Svaka domaćica ima svoj recept za koji tvrdi da je najbolji, a mi vam donosimo recept po kome se sprema brzinska proja na čaše, kako biste što lakše i što brže pripremili ovaj starinski specijalitet za doručak ili večeru.
Prilikom odmeravanja sastojaka koristite šolju od 200 mililitara.
Sastojci:
- 2 jaja
- šolja kukuruznog brašna ili palente
- šolja belog brašna
- šolja jogurta
- pola šolje ulja
- pola šolje vode (obične ili kisele)
- kesica praška za pecivo
- pola ravne kašičice soli
- 300 g sira
Priprema:
Pomešajte kukuruzno brašno, belo brašno, prašak za pecivo i so, pa dodajte tečne sastojke – jaja, jogurt, ulje, vodu ili kiselu vodu, i sve dobro sjedinite varjačom ili mikserom.
U umućenu smesu dodajte izmrvljen sir, pa još jednom sve dobro promešajte i sipajte u podmazan i brašnom posut pleh ili u kalupe za projice koje nije potrebno podmazivati.
Pecite proju u zagrejanoj rerni na 220 stepeni otprilike 25 do 30 minuta.
