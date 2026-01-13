Brzinska proja na čaše: Ovaj sastojak joj daje poseban šmek, niste to do sada probali

Starinski recept za proju kakvu do sada sigurno niste probali, Brzinska proja na čaše idealna je za zdravu i ukusnu večeru.

Recept koji uspeva i početnicima u kuhinji. Brzinska proja na čaše oduševiće ukućane.

Svaka domaćica ima svoj recept za koji tvrdi da je najbolji, a mi vam donosimo recept po kome se sprema brzinska proja na čaše, kako biste što lakše i što brže pripremili ovaj starinski specijalitet za doručak ili večeru.

Prilikom odmeravanja sastojaka koristite šolju od 200 mililitara.

Sastojci:

2 jaja

šolja kukuruznog brašna ili palente

šolja belog brašna

šolja jogurta

pola šolje ulja

pola šolje vode (obične ili kisele)

kesica praška za pecivo

pola ravne kašičice soli

300 g sira

Priprema:

Pomešajte kukuruzno brašno, belo brašno, prašak za pecivo i so, pa dodajte tečne sastojke – jaja, jogurt, ulje, vodu ili kiselu vodu, i sve dobro sjedinite varjačom ili mikserom.

U umućenu smesu dodajte izmrvljen sir, pa još jednom sve dobro promešajte i sipajte u podmazan i brašnom posut pleh ili u kalupe za projice koje nije potrebno podmazivati.

Pecite proju u zagrejanoj rerni na 220 stepeni otprilike 25 do 30 minuta.

