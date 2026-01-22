Brzinski doručak ali i idealno predjelo za svako doba dana: Puter kiflice koje se prave brzo, a tope se u ustima koliko u samo dobre!

Brzinski doručak ali i idealno predjelo za svako doba dana – puter kiflice koje se prave brzo, a tope se u ustima koliko su samo dobre!

Za pripremu ovih mekanih kiflica biće vam potrebni sledeći sastojci: 250 ml mleka, jedno veće jaje, 7 g instant kvasca, 400 g brašna, 50 g šećera, kašičica soli i 55 g putera.

Priprema

U činiju sipajte mleko, dodajte jaje i kvasac, pa sve dobro promešajte. Zatim dodajte brašno, šećer i so, pa nastavite da mešate dok ne dobijete kompaktno testo. Pokrijte kuhinjskom krpom i ostavite da odmara 20 minuta.

Nakon toga dodajte otopljeni puter i ponovo promešajte. Testo prebacite na pobrašnjenu površinu i mesite dok ne postane glatko. Oblikujte ga u kuglu, stavite u nauljenu činiju i pokrijte. Ostavite da narasta sat vremena.

Nakon što testo nadođe, ponovo ga premesite i oblikujte u kuglu. Oklagijom ga razvucite, zatim isecite na 16 trouglastih delova. Na svaki deo stavite malo posoljenog putera i urolajte kiflice.

Poredajte ih u pleh premazan puterom, pokrijte i ostavite da odstoje još 30 minuta. Premažite ih umućenim jajetom pomešanim sa dve kašike mleka. Pecite u prethodno zagrejanoj rerni na 180°C oko 20 minuta. Nakon pečenja, još tople kiflice premažite posoljenim puterom.

(klix.ba)

Pratite Krstaricu na www.krstarica.com