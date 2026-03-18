Brzinski doručak koji svi obožavaju: Puter kiflice koje se tope u ustima a gotove su za tren

Brzinski doručak nikada nije bio ukusniji – ove puter kiflice su mekane, mirisne i gotove bez većeg cimanja.

Kada vam treba ukusan ali i brzinski doručak ove puter kiflice su pun pogodak!

Ako postoji nešto što uvek prolazi za svaki obrok to su domaće kiflice.

A kada su još i jednostavne za pripremu, onda govorimo o savršenom izboru za brzinski doručak koji ne zahteva sate u kuhinji.

Ove puter kiflice su mekane, mirisne i toliko dobre da nestaju sa stola brže nego što se ispeku. Ono što ih izdvaja jeste jednostavan recept i sastojci koje već verovatno imate kod kuće.

Zašto su ove kiflice toliko dobre?

Prvo – tekstura. Kada ih zagrizeš, bukvalno se tope u ustima. Drugo – brzina pripreme. I treće – prilagodljivost. Možeš ih praviti prazne, sa sirom, džemom ili čak šunkom.

Zato su idealne ne samo za brzinski doručak, već i kao predjelo kada dolaze gosti ili kao užina koju svi vole.

Za ove kiflice treba ti svega nekoliko osnovnih stvari:

mleko

jaje

kvasac

brašno

šećer i so

puter

Kombinacija putera i testa daje onu prepoznatljivu mekoću i ukus.

Kako da ti uspeju baš svaki put

Evo male tajne koju sam naučio iz prakse: nemoj žuriti sa dizanjem testa. Iako je ovo brzinski doručak, tih 20–30 minuta odmora pravi ogromnu razliku.

Druga stvar – nemoj preterivati sa brašnom. Testo treba da bude mekano, čak malo lepljivo. To je znak da će kiflice biti vazdušaste.

Jednom sam požurio i dodao više brašna da se ne lepi. Kiflice su bile dobre, ali ne i odlične. Od tada uvek koristim mekše testo.

Priprema:

Pomešaj mleko, jaje i kvasac. Dodaj brašno, šećer i so. Umešaj puter i zamesi testo. Ostavi da naraste

Oblikuj kiflice i ponovo ih ostavi kratko. Peci oko 20 minuta na 180°C

I to je to – dobijaš savršen brzinski doručak.

Kada ih jednom napraviš…

Shvatićeš zašto ljudi stalno traže recept. Ove kiflice nisu samo još jedno pecivo – one su ono pravo „ajde još jedna“ koje se ponavlja dok tanjir ne ostane prazan.

I zato, ako tražiš nešto jednostavno, provereno i stvarno ukusno – ovo je jedan od onih recepata koji ostaje zauvek.

Jer pravi brzinski doručak je i onaj koji svi žele ponovo.

