Brzinski doručak koji svi obožavaju: Puter kiflice koje se tope u ustima a gotove su za tren

Brzinski doručak nikada nije bio ukusniji – ove puter kiflice su mekane, mirisne i gotove bez većeg cimanja.
Kada vam treba ukusan ali i brzinski doručak ove puter kiflice su pun pogodak!
Ako postoji nešto što uvek prolazi za svaki obrok to su domaće kiflice.
A kada su još i jednostavne za pripremu, onda govorimo o savršenom izboru za brzinski doručak koji ne zahteva sate u kuhinji.
Ove puter kiflice su mekane, mirisne i toliko dobre da nestaju sa stola brže nego što se ispeku. Ono što ih izdvaja jeste jednostavan recept i sastojci koje već verovatno imate kod kuće.
Zašto su ove kiflice toliko dobre?
Prvo – tekstura. Kada ih zagrizeš, bukvalno se tope u ustima. Drugo – brzina pripreme. I treće – prilagodljivost. Možeš ih praviti prazne, sa sirom, džemom ili čak šunkom.
Zato su idealne ne samo za brzinski doručak, već i kao predjelo kada dolaze gosti ili kao užina koju svi vole.
Za ove kiflice treba ti svega nekoliko osnovnih stvari:
- mleko
- jaje
- kvasac
- brašno
- šećer i so
- puter
Kombinacija putera i testa daje onu prepoznatljivu mekoću i ukus.
Kako da ti uspeju baš svaki put
Evo male tajne koju sam naučio iz prakse: nemoj žuriti sa dizanjem testa. Iako je ovo brzinski doručak, tih 20–30 minuta odmora pravi ogromnu razliku.
Druga stvar – nemoj preterivati sa brašnom. Testo treba da bude mekano, čak malo lepljivo. To je znak da će kiflice biti vazdušaste.
Jednom sam požurio i dodao više brašna da se ne lepi. Kiflice su bile dobre, ali ne i odlične. Od tada uvek koristim mekše testo.
Priprema:
Pomešaj mleko, jaje i kvasac. Dodaj brašno, šećer i so. Umešaj puter i zamesi testo. Ostavi da naraste
Oblikuj kiflice i ponovo ih ostavi kratko. Peci oko 20 minuta na 180°C
I to je to – dobijaš savršen brzinski doručak.
Kada ih jednom napraviš…
Shvatićeš zašto ljudi stalno traže recept. Ove kiflice nisu samo još jedno pecivo – one su ono pravo „ajde još jedna“ koje se ponavlja dok tanjir ne ostane prazan.
I zato, ako tražiš nešto jednostavno, provereno i stvarno ukusno – ovo je jedan od onih recepata koji ostaje zauvek.
Jer pravi brzinski doručak je i onaj koji svi žele ponovo.
